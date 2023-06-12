«Уже несколько раз налетал»: незрячий — о страхе перед электросамокатами

В прошлом году еще не так страшно было, хотя тоже ездили электросамокаты. Но дело в том, что самокаты-то ездили, этих стоянок, проката не было. Теперь же открыли в городе прокат самокатов. А наши люди как поступают? Покатались, бросили где попало и пошли. Зрячие-то жалуются! Как же быть нам, слепым? Я уже несколько раз налетал на эти самокаты, у нас в обществе слепых тоже жалуются. Сколько мы разговариваем: тот налетел на самокат, этот налетел. Мы между собой поругаемся, поговорим, и всё. Но ведь это просто какое-то бедствие!

