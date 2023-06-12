«Уже несколько раз налетал»: незрячий — о страхе перед электросамокатами

Незрячий житель Магнитогорска Владимир Артеменков — инвалид I группы, он передвигается с тростью. 61-летний мужчина считает, что электросамокаты крайне опасны для таких пешеходов, как он. Почему от столкновения не спасают ни тактильная трость, ни собака-поводырь — в его колонке от первого лица для портала 74.RU.
В прошлом году еще не так страшно было, хотя тоже ездили электросамокаты. Но дело в том, что самокаты-то ездили, этих стоянок, проката не было. Теперь же открыли в городе прокат самокатов. А наши люди как поступают? Покатались, бросили где попало и пошли. Зрячие-то жалуются! Как же быть нам, слепым? Я уже несколько раз налетал на эти самокаты, у нас в обществе слепых тоже жалуются. Сколько мы разговариваем: тот налетел на самокат, этот налетел. Мы между собой поругаемся, поговорим, и всё. Но ведь это просто какое-то бедствие!
Случаи сплошь и рядом, ведь самокаты у нас по всему городу, я думаю, что травмирования недолго ждать.
Это проблема. Идешь — самокат посередине тротуара стоит, и ладно, если тростью его заденешь, еще как-то обойдешь. А если трость мимо попадает, то ты налетаешь на самокат. Когда идешь — всё внимание на дорогу, тростью щупаешь, где край дороги, асфальт, граница. Если самокаты стоят на дороге, то, получается, внезапно спотыкаешься. Это, конечно, неприятно. Дойдет до того, что люди выбрасывать их начнут.
Когда несутся самокаты, тоже беда — их не слышно.
На улице, где наше общество слепых, мы ходим, и там частенько попадаются самокатчики. Велосипед-то услышишь, просто не всегда понятно, с какой стороны он едет. В таком случае останавливаешься и ждешь, когда велосипед мимо проедет. Самокат едет с немаленькой скоростью — 25 км в час, на такой скорости если налетит, то травмирует человека как нечего делать. Они несутся, а вы только уворачивайтесь!
Людям с собаками-поводырями тоже очень тяжело. Собака ведет слепого, а этот внешний раздражитель в виде самоката делает собаку неадекватной. Поводырь приучен к машинам на дороге, а когда по тротуару несется самокат, попросту пугается. Собака не может вести человека после этого.
Самокаты — это транспорт, и пусть они, как раньше велосипеды, ездят в метре от бордюра и по дороге. Почему они должны ездить по тротуарам, где ходят люди, дети? Ведь на тротуаре никаких правил для них нет. Никто их не контролирует — они взяли самокат, деньги перечислили за прокат и поехали. Там миллиарды в этом прокате вертятся, а о людях никто не думает. Нужно решить эту проблему на региональном и на федеральном уровне.