Около 60 миллионов рублей потратят на капремонт дорог в селе Новолуговом — показываем участок работ

В Новосибирской области объявили аукцион для выполнения капитального ремонта автодороги в селе Новолуговое. За работы готовы заплатить 59,4 миллиона рублей.
Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок 30 мая. В документах указано, что работы планируется провести на улицах Промышленной и Новой.
— На проектируемом участке дороги предусмотрена дорожная одежда облегченного типа. Конструкция дорожной одежды запроектирована исходя из транспортноэксплуатационных требований и категории проектируемой дороги, с учетом интенсивности движения и состава автотранспортных средств и требований, предъявляемых к дорожной одежде в отношении прочности, морозоустойчивости, — говорится в документах.
В пояснительной записке к проектной документации указано, что в рамках капремонта дороги предусмотрены подготовительные работы, в том числе разбор дорожной одежды, очистка территории от деревьев и кустарника, а также демонтажные работы.
В сводку затрат по контракту вошли земляные работы, устройство дорожной одежды, искусственных сооружений, обустройство и освещение. Источником финансирования работ выступает бюджет Новолуговского сельсовета.
Отметим, в апреле 2023 года в официальном телеграм-канале администрации Новосибирского района появилась информация о планах по ремонту дороги в селе Новолуговое. Работы на улице Промышленной могут начать уже в мае.
— Улица Новая обеспечивает выезд на улицу Выборную в Новосибирске. У дороги – разные собственники: Новосибирский район и город, а дамба у золоотвала – зона ответственности СГК. Район в этом сезоне свою часть дороги отремонтирует, — указано в сообщении.
В конце мая появилась информация, что в Новосибирске на ремонт улицы Мира готовы потратить 573 миллиона рублей. Власти объявили конкурс на получение госконтракта.