Около 60 миллионов рублей потратят на капремонт дорог в селе Новолуговом — показываем участок работ

Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок 30 мая. В документах указано, что работы планируется провести на улицах Промышленной и Новой.



— На проектируемом участке дороги предусмотрена дорожная одежда облегченного типа. Конструкция дорожной одежды запроектирована исходя из транспортноэксплуатационных требований и категории проектируемой дороги, с учетом интенсивности движения и состава автотранспортных средств и требований, предъявляемых к дорожной одежде в отношении прочности, морозоустойчивости, — говорится в документах.

