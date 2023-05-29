«Во избежание предпосылок ДТП»: ночную парковку на Дуси Ковальчук запретили с 5 июня в Новосибирске

В Новосибирске с 5 июня запрещается парковаться ночью на развязке улицы Дуси Ковальчук, сообщила пресс-служба мэрии.
— Парковка будет запрещена на развязке от улицы Залесского до Танковой. Там установят специальные дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и информационные таблички, — отметили в мэрии.
Запрет на парковку будет действовать с 21:00 до 06:00, власти объяснили, что ввели ограничения «для исключения предпосылок возникновения дорожно-транспортных происшествий».
Кстати, центр Новосибирска на два дня перекроют из-за полумарафона «ЗаБег.РФ». Ограничения продлятся с 3 по 4 июня. На некоторых улицах временно запретят парковку.