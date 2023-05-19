Сосед по поезду сделал журналисту НГС очень непристойное предложение. И еще три дикие истории с железной дороги

Многие любят путешествовать и порой самолетам предпочитают поезда. У россиян сохранились представления о дорожной романтике, приятном сне под стук колес и дружелюбии соседей по купе или плацкарту. Корреспондент НГС рассказала о нескольких своих путешествиях на железнодорожном транспорте, которые напоминают ад или сюрреализм. Подробности читайте в колонке.
Память из детства
Я и сама с детства романтизировала поезда — моя бабушка в советское время около 10 лет проработала проводником на железной дороге и рассказывала много увлекательных историй об этой профессии. На пенсии, когда брала нас с братом к кому-нибудь в гости, всегда покупала билеты на поезд.
Бабушка была очень коммуникабельным человеком, поэтому во время путешествий знакомилась со всем купе или с половиной вагона плацкарта. В дороге мы слушали интересные истории взрослых, играли с другими детьми, разгадывали кроссворды, которые покупала бабушка на станциях. Я не помню, чтобы в пути происходили какие-то серьезные ЧП или неприятные инциденты, хотя это были 90-е — непростое время.
Из самого странного помню девочку-студентку в середине 90-х, которая спала, подложив под голову вместо подушки свои сапоги, так как боялась, что их украдут. А однажды ехали в вагоне, переполненном солдатами. Но все они вели себя прилично, никто не дебоширил и не приставал к женщинам, наоборот, ребята нам помогали.
Не казались мне поезда жуткими и в студенчестве — в те времена я часто моталась из России в Казахстан и обратно. Поездки проходили весело — студенты знакомились, спокойно общались. Из плохих воспоминаний того времени — история, когда рядом со мной ехала семейная пара пожилых людей. Мужчина очень громко храпел — буквально на весь вагон, и всю дорогу из-за него мучились другие пассажиры. А его бедная супруга призналась тогда, что, когда к ним приезжают в гости дети, отца семейства кладут спать ванну и закрывают плотно двери, так как спать с ним в одной квартире не может никто, кроме жены.
Грязные пошлости
Я и сейчас люблю поезда за мерный стук колес, под который приятно спать, за невинные беседы попутчиков и возможность вытянуться на верхней полке и читать любимую книгу, за отсутствие плохого самочувствия, которое у меня бывает при наборе высоты во время перелетов. Но в последнее время минусов в поездах я наблюдаю гораздо больше, чем плюсов. А несколько моих путешествий поселили во мне новые фобии.
Очень хорошо мне запомнилась поездка в Омск и обратно в апреле 2023-го. Но, несмотря ни на что, это, пожалуй, самое спокойное путешествие в моем антирейтинге. В Омск я хотела купить билет в купе, но там оставались только место для инвалида и в «мужском» вагоне. И я купила билет в плацкарт. Мне досталась верхняя не боковая полка. В вагоне было очень душно, в воздухе пахло сыростью (возможно, что-то не так было с кондиционером). С собой у меня было 2 комплекта удобной одежды для поездки, и, оценив обстановку, я переоделась в шорты и майку. Вечер был поздний, я очень устала на работе, поэтому спокойно вскарабкалась на верхнюю полку и читала книгу.
Мужчина лет 60 с нижней полки напротив без конца с кем-то разговаривал по телефону, жаловался на свою бывшую жену и обсуждал насущные проблемы. Болтовня продолжалась около часа, я от этого устала и решила слушать музыку. Воткнула в уши наушники, укрылась простыней и уснула. Проснулась я оттого, что очень хотела пить — в вагоне по-прежнему было очень жарко, во сне я даже раскрылась. Вытащила наушники и услышала какое-то неясное не то сопение, не то кряхтение.
Как оказалось, это был всё тот же сосед. Он посмотрел на меня странно, порывисто встал и облокотился руками на мою полку и что-то сказал. Я спросонья не расслышала, что ему нужно, и лучше бы не переспрашивала.
— Девушка, можно я вам куннилингус сделаю, — предложил мне попутчик, а я опешила и ответила отказом.
— Ну что тут такого? Я — мужчина, вы — женщина, — заявил собеседник.
Я сказала наглецу, что он идиот, и отвернулась. Через пару минут «похотливый самец» громко захрапел, через полчаса — упал с полки и развалился на полу без матраса. Судя по всему, несостоявшийся Дон Жуан был пьян.
Ты меня уважаешь?
Обратно в Новосибирск я ехала днем в плацкарте на нижней полке. Ничто не предвещало беды. Со мной следовали женщина средних лет и спокойная бабушка. Ближе к ночи подсел еще один пассажир — молодой парень, который сразу же забрался на вторую полку и лег спать.
На боковушке недалеко от нас ехали двое — взрослый мужчина и молодой человек. Они пообедали, и тот, что постарше, лег отдыхать внизу. Парень сверху никак не мог успокоиться, к нему постоянно приходили его знакомые из соседних вагонов. Молодые люди без конца разговаривали, пытались отжиматься посреди прохода, опираясь на поручни и верхние полки.
Один из «гостей» нашего попутчика рассказывал, что сидел в тюрьме, а затем решил «встать на путь исправления». Он даже называл статьи, за которые отбывал сроки. Его сосед тоже в долгу не остался — говорил о том, как как он счастлив жить на воле и как рад, что смог наладить свою жизнь после зоны. Молодчики без конца ходили от вагона к вагону друг к другу, а пассажиры только успевали крепче держать кошельки и сумочки. Замечания молодым людям делали несколько раз, но всё было бесполезно. В итоге я всю ночь не смогла сомкнуть глаз, а когда немного задремала, наступил рассвет, и многие начали суетиться и собирать сумки — мы приближались к Новосибирску.
Пьяный дебош
Еще более запоминающейся для меня стала поездка на поезде в Красноярск. Я поехала туда в командировку по прошлой работе, билет приобрела организация в плацкарте. У вагона мое внимание привлекла шатающаяся женщина. От нее исходил стойкий аромат алкоголя. Попутчица ела хот-дог, и всё ее лицо было измазано майонезом.
Женщина доказывала проводнику, что с ней всё в порядке и она не пьяна. Видимо, договориться удалось, и она зашла в вагон, прошла к своему месту неподалеку от меня, попросила мужчин забросить ее чемодан на верхнюю полку, а затем вышла на платформу.
Когда поезд готовился к отправлению, женщина вернулась и забыла, где ее багаж. Она начала громко возмущаться и обвинять людей в воровстве. Пассажиры напомнили ей, что чемодан наверху, после чего дама успокоилась, упала на людей из соседнего плацкарта, перепутав места, а затем улеглась на матрас, даже не распаковав белье.
Следом зашла еще одна парочка. Они явно находились «подшофе». Мило улыбались, хихикали и, как только поезд тронулся, поинтересовались у проводника, где вагон-ресторан. Они сразу ушли туда, а назад вернулись глубокой ночью. Немного пошумев, успокоились и разместились неподалеку от первой героини. Женщина уснула на нижней полке, мужчина — на верхней, и, казалось бы, все должны были выдохнуть.
Но на улице была зима, а вагон никак не проветривался. Поэтому спустя пару минут все стали ощущать стойкий запах перегара от троих нетрезвых попутчиков. Одна женщина, которой «посчастливилось» ехать рядом с пьяной троицей, не могла спать от удушающего амбре и вынуждена была стоять и дышать воздухом возле титана и проводников. Позже ее пустили на пустую полку на временных условиях, пока ее не займет пассажир.
Тем временем нетрезвый любитель вагона-ресторана начал падать с высоты. Всё это продолжалось несколько раз и сопровождалось громким рычанием, сопением и хрюканьем, грохотом. Незнакомец при этом, судя по всему, ощущал стойкие позывы рвоты. Пассажирам даже пришлось вызывать начальника поезда. Но тот никак не решил проблему, а лишь сказал, что, если дебоширы не успокоятся, а пассажиры будут не против, их высадят.
Но была глубокая ночь, и люди мечтали только об одном — уснуть. Особенно я, так как в Красноярске меня ждал насыщенный рабочий день на форуме. Но на второй полке на расстоянии двух метров от подвыпившей компании уснуть не получалось — банально было нечем дышать. Я смачивала водой салфетку, укладывала ее на лицо и только так могла дремать. Но когда салфетка высыхала, мучения повторялись вновь, и приходилось повторять манипуляцию. Нетрудно догадаться, что, добравшись до пункта назначения, я чувствовала себя разбитым корытом. И было обидно, что пили они, а плохо было мне.
Вагон-уборная
Во всех поездах есть вагоны-рестораны, а во время нашего с друзьями путешествия в Хакасию у нас был еще и вагон-уборная. История случилась в 2021 году в разгар пандемии. Мы компанией из 4 друзей выкупили 2 боковые секции и с веселым настроем отправились отдыхать. Напротив нас плацкарт выкупило семейство — женщина лет 35, ее пожилая мать, девочка в возрасте около 10 лет и маленький мальчик.
Поначалу семья не вызвала у нас никаких подозрений. Они сразу завешались простынями и постоянно ругались меж собой. Но в какой-то момент мы заметили, что женщины ходят в уборную, а затем очень долго обсуждают переживания за свое здоровье, обрабатывают руки и окружающую обстановку антисептиком. При этом детей в туалет не пускают. И если я могу в глубине сознания допустить, что маленького ребенка не ведут в общий туалет, а сажают на горшок посреди плацкарта, то такое же поведение для
Поначалу мы не могли найти слов, чтобы высказать свое отношение к происходящему — мама говорила девочке, чтобы та не ходила в туалет из-за опасности заразиться короной, а та справляла нужду посреди плацкарта, завешавшись простыней.
Позже раздражение наше росло, мы начали отпускать колкости, пытались надавить морально, предлагая в шутку всему поезду устроить туалеты из вагонов. Всё было бесполезно. Почувствовав в очередной раз жуткий запах, я рассвирепела и побежала к проводнику. Та заявила, что не может ничем помочь, так как доказательств нет.
Я стала возмущаться громче и грозить начальником поезда, чтобы меня слышали соседи. Проводник, видимо, испугавшись шумихи, пошла и деликатно поговорила со странной семейкой, после чего туалет посреди пассажирских мест свернулся, а девочка позже уже ходила только в общественную уборную. Мы же еще долго не могли оправиться от случившегося, аппетит пропал надолго.
К счастью, на обратном пути нам повезло — весь вагон по счастливой случайности был заполнен животными. С нами ехали две кошки, морская свинка, хомяк и милый пес. Когда уснул владелец, он отправился по вагону и по очереди со всеми повалялся, а затем как ни в чем не бывало вернулся к хозяину.
Неоправданно, на мой взгляд, высокие цены на дальние поездки и отсутствие хорошего сервиса в поездах отбили у меня желание выбирать железную дорогу. А произошедшие истории усилили скептическое отношение к этому транспорту.