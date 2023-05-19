Сосед по поезду сделал журналисту НГС очень непристойное предложение. И еще три дикие истории с железной дороги

Память из детства

Я и сама с детства романтизировала поезда — моя бабушка в советское время около 10 лет проработала проводником на железной дороге и рассказывала много увлекательных историй об этой профессии. На пенсии, когда брала нас с братом к кому-нибудь в гости, всегда покупала билеты на поезд.



Бабушка была очень коммуникабельным человеком, поэтому во время путешествий знакомилась со всем купе или с половиной вагона плацкарта. В дороге мы слушали интересные истории взрослых, играли с другими детьми, разгадывали кроссворды, которые покупала бабушка на станциях. Я не помню, чтобы в пути происходили какие-то серьезные ЧП или неприятные инциденты, хотя это были 90-е — непростое время.

