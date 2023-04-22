«Думал, поддержит, а она ушла»: сибиряка развели в автосалоне на неподъемный кредит — он потерял жену и хотел покончить с собой

Выбрав для себя путь работающего пенсионера, новосибирец решил купить автомобиль для такси. Однако визит в автосалон закончился для него обманутыми ожиданиями и неподъемным кредитом с ненужными допуслугами в довесок. Вишенкой на торте стал уход жены к другому. Зато покупателя накормили бесплатной пиццей.
«Поехал на 16-й этаж, чтобы закончить всё»
Пожилой грузчик из Новосибирска Алексей Чернов после выхода на пенсию решил работать таксистом. Из его двадцатитысячной пенсии 15 уходит на ипотеку. Друзья подсказали, что машина на газу будет экономичней, и Чернов приступил к интернет-серфингу объявлений о продаже таких автомобилей. Внимание покупателя привлек сайт салона на Фрунзе: ассортимент казался широким, а цены — адекватными.
— Сайт предлагал массу подходящих автомобилей Hyundai и KIA на газу по ценам от 500 до 700 тысяч рублей в кредит без первого взноса. Я оставил заявку, мне перезвонили, сказали, что подберут машину. С собой попросили взять СНИЛС и паспорт, я отправился на Фрунзе, — говорит Чернов.
Потенциальный покупатель приехал в автосалон 21 февраля к 15:00. Взял с собой документы, как попросил менеджер.
— Я сразу предупредил, что у меня сейчас официального трудоустройства нет. Сказал и о наличии ипотеки. Менеджер мне помог, сделал справку для банка о том, что я где-то работаю. Мне сообщили, что мой автомобиль KIA Picanto уже едет в автосалон. Прождали его до позднего вечера. К тому времени я уже подписал все документы, которые мне предложили. Дурак! — продолжил рассказ Чернов.
Менеджер автосалона угостил покупателя специально заказанной для него пиццей. По словам Чернова, ему даже дали
— Ни о каких дополнительных услугах мы не договаривались, мне просто подсунули сертификат на подпись вместе с остальными документами. Я без очков ничего не вижу почти, поверил словам, не зная содержания бумаг. Разглядев график платежей по кредиту дома, я увидел, что мне придется платить по
К счастью, люк на крышу оказался заперт. Отойдя от потрясения, мужчина решил еще пожить, а заодно попытаться расторгнуть договор с автосалоном.
«Скрутили пробег, завысили цену»
В документах, которые подписал Александр Чернов, имеются нестыковки.
— Общая сумма кредита —
Можно предположить, что потерявшиеся
Представитель Чернова считает, что его попросту одурачили.
— Во-первых, подержанный автомобиль 2013-го, отремонтированный после серьезного ДТП, продали по цене новой модели. Во-вторых, есть существенные отличия технических характеристик от заявленных. Мы предполагаем, что был скручен пробег, машина сейчас проходит техническую экспертизу, результаты которой мы приложим к иску, который подадим к автосалону, — добавила Круглова.
Юрист заказала выписку на автомобиль на одном из популярных сервисов. За последние 1,5 года KIA пытались продать четыре раза по стоимости от 609 до 779 тысяч рублей.
— KIA Picanto в России не производится с февраля 2022 года. Последний такой автомобиль, новый, без пробега, мы продали около полугода назад по цене в районе 1,8 миллиона рублей, — сообщил НГС менеджер по продажам «Мегапарк» (официальный дилер KIA в Новосибирске). Корреспондент звонил в салон как покупатель.
В другом новосибирском автосалоне «Сибирский Тракт» журналисту НГС сообщили, что еще распродают оставшиеся новые KIA Picanto 2022 года выпуска по цене в районе 800–900 тысяч рублей. То есть существенно дешевле той, что купил Чернов.
Позиция автосалона и банка
Кредит в 1,283 миллиона рублей Чернову выдал Руснарбанк. Когда потребитель попытался расторгнуть договор, он получил отказ.
— Перед заключением кредитного договора до вас доведена вся необходимая информация. Своей подписью вы подтвердили, что ознакомлены со всеми условиями. Банк перечислил сумму кредита на открытый по вашему распоряжению счет, в дальнейшем вы распорядились средствами по своему усмотрению, — так Руснарбанк объяснил горе-заемщику свое решение.
Как мы уже уточнили, руководство автосалона на Фрунзе не перезвонило в редакцию НГС и не предоставило комментарий. Сам Чернов получил развернутый ответ на претензию.
— До момента совершения сделки продавцом своевременно и наглядно в доступной форме доведена вся информация о приобретаемом автомобиле. Комплектность, внешний вид и техническое состояние были проверены покупателем лично, замечаний он не имел, — говорится в ответе пенсионеру.
В автосалоне отметили, что, если технические характеристики автомобиля отличаются от указанных в договоре, Чернов может предоставить KIA для проведения проверки качества товара.
— Если будет установлено, что недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), то потребитель обязан возместить стоимость экспертизы и стоимость хранения и транспортировки товара, — предупредили Чернова в автосалоне.
ООО «АЦ на Фрунзе» создано 2 марта 2022 года. Учредитель и генеральный директор фирмы — Алина Гайнанова. Стоит отметить: в самом низу сайта автосалона мелким блеклым шрифтом предупреждается: «Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам автосалона. Ценовое предложение со скидкой действительно при покупке автомобиля в кредит».
Ранее новосибирец рассказал НГС, как продавал иномарку через автосалон. После продажи его еще месяц разводили на деньги.