«Думал, поддержит, а она ушла»: сибиряка развели в автосалоне на неподъемный кредит — он потерял жену и хотел покончить с собой

Потенциальный покупатель приехал в автосалон 21 февраля к 15:00. Взял с собой документы, как попросил менеджер.



— Я сразу предупредил, что у меня сейчас официального трудоустройства нет. Сказал и о наличии ипотеки. Менеджер мне помог, сделал справку для банка о том, что я где-то работаю. Мне сообщили, что мой автомобиль KIA Picanto уже едет в автосалон. Прождали его до позднего вечера. К тому времени я уже подписал все документы, которые мне предложили. Дурак! — продолжил рассказ Чернов.

