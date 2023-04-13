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«Они просто дальше поехали». Сибирячка заявила, что ее зажало дверьми автобуса, — она попала в больницу

По словам женщины, водитель продолжил движение как ни в чем не бывало

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Девушка получила ушибы при падении на остановке

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Жительница Новосибирска Анна (имя изменено по ее просьбе) травмировалась на остановке «Виктора Шевелева»: ее зажало дверьми автобуса № 18. Как утверждает пострадавшая, водитель продолжил движение по маршруту, не проявив никакого участия.

— Это произошло 12 апреля в 14:25: я выходила на своей остановке, водитель дверьми зажал мне ногу, они закрылись полностью лишь в момент падения: я кубарем покатилась по земле. Стоявшие на остановке мужчины кинулись мне на помощь, а автобус… Они просто поехали дальше, — говорит Анна.

Девушка травмировала ноги, а ночью у нее заболела шея. 13 апреля Анна добралась до травмпункта. Ей выдали справку о временной нетрудоспособности из-за множественных ушибов (НГС располагает документом).

— Моя супруга не хочет на кого-то жаловаться и вообще заниматься этим вопросом. Не верит, что кого-то накажут. Я два дня звоню перевозчику маршрута, но никто не берет трубку. Может быть, огласка поможет, — заявил НГС муж Анны.

Автобусный маршрут № 18 в Новосибирске обслуживают два перевозчика. Дозвониться до них на момент публикации не удалось. Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска для комментария.

Ранее кондуктор троллейбуса № 23 вышел на смену с пивом, попал в соцсети и лишился работы и премии за март.

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