«Они просто дальше поехали». Сибирячка заявила, что ее зажало дверьми автобуса, — она попала в больницу

— Это произошло 12 апреля в 14:25: я выходила на своей остановке, водитель дверьми зажал мне ногу, они закрылись полностью лишь в момент падения: я кубарем покатилась по земле. Стоявшие на остановке мужчины кинулись мне на помощь, а автобус… Они просто поехали дальше, — говорит Анна.

