«Они просто дальше поехали». Сибирячка заявила, что ее зажало дверьми автобуса, — она попала в больницу

Жительница Новосибирска Анна (имя изменено по ее просьбе) травмировалась на остановке «Виктора Шевелева»: ее зажало дверьми автобуса
— Это произошло 12 апреля в 14:25: я выходила на своей остановке, водитель дверьми зажал мне ногу, они закрылись полностью лишь в момент падения: я кубарем покатилась по земле. Стоявшие на остановке мужчины кинулись мне на помощь, а автобус… Они просто поехали дальше, — говорит Анна.
Девушка травмировала ноги, а ночью у нее заболела шея. 13 апреля Анна добралась до травмпункта. Ей выдали справку о временной нетрудоспособности из-за множественных ушибов (НГС располагает документом).
— Моя супруга не хочет на кого-то жаловаться и вообще заниматься этим вопросом. Не верит, что кого-то накажут. Я два дня звоню перевозчику маршрута, но никто не берет трубку. Может быть, огласка поможет, — заявил НГС муж Анны.
Автобусный маршрут
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