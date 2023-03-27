Правительство выделит дополнительные деньги на ремонт дорог в Новосибирске

Правительство Новосибирской области выделит дополнительные средства на ремонт дорог в Новосибирске. Сумму согласуют в апреле.
О планах по ремонту на 2023 год рассказал министр транспорта региона Анатолий Костылевский на оперативном совещании
— По видам работ — строительство и реконструкция дорог на общую сумму 3,5 миллиарда рублей с вводом в эксплуатацию 12,5 километра дорог. По знаковым объектам — строительство автомобильной дороги Барышево — Орловка — Кольцово обеспечит бесперебойное сообщение Кольцово с Новосибирском, — рассказал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Также в области запланировали реконструкцию дороги Купино — Карасук в Чистоозерном районе. В этом году должны закончить строительство четвертого моста через Обь.
— Каждый год по мере исполнения бюджета, к первым поправкам, обычно в апреле-мае, мы находим возможность добавить городу дополнительные финансовые ресурсы на ремонт улиц Новосибирска. Это без учета того, что в течение года, возможно, будут дополнительные федеральные поступления. Речь сейчас идет о первых траншах из областного бюджета. В этом году мы не будем менять традицию и на апрельских поправках предложим направить Новосибирску примерно такую же сумму, как и в предыдущие годы, — заявил губернатор Андрей Травников.
Глава региона поручил оперативно согласовать объекты, на которые направят средства.
К осени в Новосибирске собираются отремонтировать 19 дорог. На работы выделят больше 663 миллионов рублей. Посмотрите на карте, какие улицы приведут в порядок.