Два рейса авиакомпании S7 из Новосибирска в Сочи отменили — что говорят в аэропорту

Два рейса компании S7 из Новосибирска в Сочи на 08:25 и 15:20 отменили. При этом самолеты других авиакомпаний и несколько рейсов S7 вылетели либо готовятся к полету.
В пресс-службе аэропорта Толмачево объяснили, что рейсы отменили из-за метеоусловий аэропорта Сочи.
— В Сочи два дня туман, и аэропорт работает по фактической погоде. Пилоты сами принимают решение — садиться или уходить на запасной. Больше 30 рейсов вчера застряли на вылет, — отметила читатель НГС.
По данным сайта Gismeteo, сейчас в Сочи пасмурно, есть дымка. НГС направил запрос в авиакомпанию S7.
Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что длительные задержки на выполнение 5 рейсов авиакомпаний «Сибирь», «Северный ветер» и «Россия» в Сочи связаны с неблагоприятными погодными условиями в курортном городе.
Вчера в Пхукете задержали вылет самолета до Новосибирска, рейс вылетел сегодня утром.