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Два рейса авиакомпании S7 из Новосибирска в Сочи отменили — что говорят в аэропорту

При этом другие рейсы компании вылетели либо готовятся к полету

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Всего отменили два рейса, при этом два других самолета авиакомпании вылетели

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Два рейса компании S7 из Новосибирска в Сочи на 08:25 и 15:20 отменили. При этом самолеты других авиакомпаний и несколько рейсов S7 вылетели либо готовятся к полету.

В пресс-службе аэропорта Толмачево объяснили, что рейсы отменили из-за метеоусловий аэропорта Сочи.

— В Сочи два дня туман, и аэропорт работает по фактической погоде. Пилоты сами принимают решение — садиться или уходить на запасной. Больше 30 рейсов вчера застряли на вылет, — отметила читатель НГС.

По данным сайта Gismeteo, сейчас в Сочи пасмурно, есть дымка. НГС направил запрос в авиакомпанию S7.

Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что длительные задержки на выполнение 5 рейсов авиакомпаний «Сибирь», «Северный ветер» и «Россия» в Сочи связаны с неблагоприятными погодными условиями в курортном городе.

Вчера в Пхукете задержали вылет самолета до Новосибирска, рейс вылетел сегодня утром.

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СамолетАвиакомпания S7СочиАэропортТолмачево
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