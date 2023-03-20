Самолет из Пхукета в Новосибирск вылетел спустя сутки — теперь задерживается обратный рейс

Рейс авиакомпании Azur Air из Пхукета в Новосибирск вылетел из Таиланда. Самолет поднялся в воздух около 10 утра
— Люди полтора часа сидят уже в самолете, опять какая-то причина есть, — написал утром читатель НГС. Через 10 минут он уточнил, что самолет взлетел.
По данным сайта Толмачево, рейс 2950 должен был прилететь в 23:00
На сайте Толмачево появилась информация, что другой рейс Azur Air — ZF 2949 — должен был вылететь
В субботу в Толмачево самолет Новосибирск — Нижневартовск авиакомпании S7 был вынужден прервать взлет из-за технической неисправности.