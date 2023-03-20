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Самолет из Пхукета в Новосибирск вылетел спустя сутки — теперь задерживается обратный рейс

Рейс 2949 перенесли почти на 11 часов

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Самолет из Таиланда должен был вылететь в воскресенье

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Рейс авиакомпании Azur Air из Пхукета в Новосибирск вылетел из Таиланда. Самолет поднялся в воздух около 10 утра 20 марта, как сообщили читатели НГС. Рейс 2950 должен был полететь еще днем 19 марта.

Сервис «Флайрадар» показывает, что самолет уже летит

Сервис «Флайрадар» показывает, что самолет уже летит

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— Люди полтора часа сидят уже в самолете, опять какая-то причина есть, — написал утром читатель НГС. Через 10 минут он уточнил, что самолет взлетел.

По данным сайта Толмачево, рейс 2950 должен был прилететь в 23:00 19 марта, но приземлится в 17:20 20 марта, по расчетному времени.

Обратный рейс также задерживается

Обратный рейс также задерживается

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На сайте Толмачево появилась информация, что другой рейс Azur Air — ZF 2949 — должен был вылететь 20 марта в 01:15, но сейчас расчетное время рейса 23:40.

В субботу в Толмачево самолет Новосибирск — Нижневартовск авиакомпании S7 был вынужден прервать взлет из-за технической неисправности.

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