freedom
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 5/10
usd 75.25
eur 80.10
Тема дняИсчезает популярный антибиотик
Все новости
Все новости
Подробности

«Остановка второго вагона»: на трамвайной остановке на площади Маркса появилась новая табличка — что она значит

Пассажирам можно не смотреть

718

Знак «Остановка 2-го вагона» устанавливают на длинных платформах

Поделиться

В Новосибирске на трамвайной остановке в районе площади Маркса появилась табличка, которая заинтересовала новосибирцев.

На табличке написано «Остановка 2-го вагона». Несколько читателей НГС предположили, что это может быть связано с тем, что в городе будут ходить двухвагонные составы.

На самом деле — нет. Как объяснили специалисты в сфере транспорта, такой знак ставят на длинных платформах, когда одновременно на остановку могут прибыть два трамвая. Эта информационная табличка, скорее, для водителей. Про двухвагонные составы в Новосибирске речи пока нет.

Кстати, с 1 марта меняются правила проезда круговых перекрестков, остановок общественного транспорта и железнодорожных путей — подробности в этом обзоре.

ОстановкаТрамвай
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter