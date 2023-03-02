«Остановка второго вагона»: на трамвайной остановке на площади Маркса появилась новая табличка — что она значит

В Новосибирске на трамвайной остановке в районе площади Маркса появилась табличка, которая заинтересовала новосибирцев.
На табличке написано «Остановка 2-го вагона». Несколько читателей НГС предположили, что это может быть связано с тем, что в городе будут ходить двухвагонные составы.
На самом деле — нет. Как объяснили специалисты в сфере транспорта, такой знак ставят на длинных платформах, когда одновременно на остановку могут прибыть два трамвая. Эта информационная табличка, скорее, для водителей. Про двухвагонные составы в Новосибирске речи пока нет.
Кстати, с 1 марта меняются правила проезда круговых перекрестков, остановок общественного транспорта и железнодорожных путей — подробности в этом обзоре.