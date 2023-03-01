С началом весны меняются ПДД. Что с новыми знаками, круговым движением и правилами езды на самокатах

Популярность прокатных электросамокатов спровоцировала множество конфликтов. В частности, было неясно, являются ли их пользователи пешеходами или уравниваются в статусе с велосипедистами или водителями механических транспортных средств. От этого, например, зависело, имеют ли они право ехать по проезжим частям и/или тротуарам.



Поправки проясняют юридический статус СИМов, но полностью не решат проблем, потому что неясно, кто и как будет контролировать их движение. Отчасти за соблюдением ПДД могут следить сами прокатные конторы. Кроме того, в ПДД появляется требование к пользователям СИМов спешиваться или двигаться со скоростью пешеходов в местах, где создаются помехи или опасность для людей. Но наладить такой контроль силами ГИБДД, вероятно, будет сложно. В любом случае это шаг в верном направлении.