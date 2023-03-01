С началом весны меняются ПДД. Что с новыми знаками, круговым движением и правилами езды на самокатах

1
Круг не всегда главный
С 2017 года круговое движение считалось главной дорогой по умолчанию, то есть даже в отсутствие знаков приоритета. С 1 марта появилась возможность устанавливать другой порядок проезда, например, при котором приоритет остается за теми, кто въезжает на кольцо. Вообще-то с этой практикой боролись с 2010 года, когда началась «кольцевая реформа», но, похоже, перестарались. Иногда для организации движения выгодно сделать главной подъездные дороги к кольцу, например, это актуально для так называемых турбоперекрестков. Ранее мы подробно рассказали о новых правилах проезда круговых перекрестков.
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2
Электросамокатам запретили гонять
В ПДД наконец появляется понятие «средства индивидуальной мобильности» (СИМ), под которыми понимаются электросамокаты, электроскутеры, моноколеса и прочий маломощный транспорт массой до 35 килограммов. Для них устанавливается лимит скорости в
СИМам разрешили ездить по тротуарам и велодорожкам, но на пешеходных зонах у них не будет приоритета, а при пересечении проезжей части по переходу их водители обязаны будут спешиваться. Автомобилисты, стартующие на зеленый, обязаны дать возможность пользователям СИМов закончить переход (так же как и пешеходам). С 14 лет водители СИМов смогут ездить и по автомобильным дорогам, но только если на них разрешено двигаться велосипедистам, а лимит скорости не превышает
Популярность прокатных электросамокатов спровоцировала множество конфликтов. В частности, было неясно, являются ли их пользователи пешеходами или уравниваются в статусе с велосипедистами или водителями механических транспортных средств. От этого, например, зависело, имеют ли они право ехать по проезжим частям и/или тротуарам.
Поправки проясняют юридический статус СИМов, но полностью не решат проблем, потому что неясно, кто и как будет контролировать их движение. Отчасти за соблюдением ПДД могут следить сами прокатные конторы. Кроме того, в ПДД появляется требование к пользователям СИМов спешиваться или двигаться со скоростью пешеходов в местах, где создаются помехи или опасность для людей. Но наладить такой контроль силами ГИБДД, вероятно, будет сложно. В любом случае это шаг в верном направлении.
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3
Стоять на островках запрещено
Остановку и стоянку на островках безопасности и направляющих островках запретили. Езда по ним и так считалась нарушением требований разметки, но влекла лишь минимальный штраф в 500 рублей. Стоянка же не наказывалась в принципе, хотя зачастую брошенные в таких местах машины несут прямую угрозу потоку и закрывают видимость. Введение прямого запрета позволяет добавить в КоАП норму, вводящую повышенную ответственность, в том числе и возможность эвакуации.
Кроме того, новые правила требуют по умолчанию объезжать направляющие островки справа. Напомним, что островки безопасности располагаются обычно в середине проезжей части и необходимы для размещения пешеходов. Направляющие островки чаще всего заполняют «пустоты» в местах слияния или разделения потоков, а также около сужений и расширений проезжих частей.
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4
Узаконили комбинированные знаки
Речь о новой модификации знака 6.4 «Парковка», на который теперь можно наносить дополнительные символы, обозначающие платную парковку или места для инвалидов. Раньше ПДД предусматривали только комбинацию знака 6.4 соответствующей табличкой.
В городах такие совмещенные знаки используются уже два года, поскольку такую возможность прописали в ГОСТ
Кроме того, в ПДД появятся знаки, обозначающие место зарядки электромобилей и запрет движения автобусов.
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5
Синяя разметка обозначит платную парковку
В ПДД появляется новый тип разметки, похожий на линии 1.7 (они применяются на перекрестках для обозначения полос движения), но синего цвета. Таким образом будет обозначаться зона платной парковки.
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6
Появились остановочные «светофоры»
С 1 марта ПДД предусматривают возможность установки перед остановками общественного транспорта световых табло «Внимание, пассажир», которые обязывают водителей остановиться перед желтой разметкой-молнией или перед самим трамваем. Начинать движение можно после того, как табло погаснет и на проезжей части не останется людей. В принципе, и прежние редакции ПДД требовали пропускать пассажиров, которые идут к расположенной в центре дороги остановке, но появление светового табло запретит движение, даже если пешеходов на проезжей части нет: нужно всё равно остановиться и дождаться смены сигнала на табло.
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7
Водителей отдалили от ж/д переездов
В новой редакции ПДД оговариваются расстояния, которые водитель должен оставлять перед собой при остановке у железнодорожного переезда на красный сигнал светофора. При наличии стоп-линии или знака «Движение без остановки запрещено» нужно останавливаться перед ними, если же нет — за 5 метров перед шлагбаумом или светофором или за 10 метров до ближайшего рельса.
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