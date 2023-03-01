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С началом весны меняются ПДД. Что с новыми знаками, круговым движением и правилами езды на самокатах
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С началом весны меняются ПДД. Что с новыми знаками, круговым движением и правилами езды на самокатах

Нововведения легализуют множество средств, которые уже применяют на дорогах

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C 1 марта круговое движение не всегда будет главной дорогой

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С 1 марта меняются сразу несколько пунктов ПДД, касающиеся правил проезда круговых перекрестков, остановок общественного транспорта и железнодорожных путей. Также добавились новые знаки и запреты, а еще прояснится наконец статус электросамокатов. Кратко рассказываем о наиболее важных весенних «обновках» ПДД.

1

Круг не всегда главный

С 2017 года круговое движение считалось главной дорогой по умолчанию, то есть даже в отсутствие знаков приоритета. С 1 марта появилась возможность устанавливать другой порядок проезда, например, при котором приоритет остается за теми, кто въезжает на кольцо. Вообще-то с этой практикой боролись с 2010 года, когда началась «кольцевая реформа», но, похоже, перестарались. Иногда для организации движения выгодно сделать главной подъездные дороги к кольцу, например, это актуально для так называемых турбоперекрестков. Ранее мы подробно рассказали о новых правилах проезда круговых перекрестков.

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2

Электросамокатам запретили гонять

В ПДД наконец появляется понятие «средства индивидуальной мобильности» (СИМ), под которыми понимаются электросамокаты, электроскутеры, моноколеса и прочий маломощный транспорт массой до 35 килограммов. Для них устанавливается лимит скорости в 25 км/час, а также появляются требования к конструкции: тормозная система и фонари (белый впереди, красный сзади) обязательны.

По регионам распространились сервисы проката электросамокатов, что создало проблемы для пешеходов и водителей

По регионам распространились сервисы проката электросамокатов, что создало проблемы для пешеходов и водителей

СИМам разрешили ездить по тротуарам и велодорожкам, но на пешеходных зонах у них не будет приоритета, а при пересечении проезжей части по переходу их водители обязаны будут спешиваться. Автомобилисты, стартующие на зеленый, обязаны дать возможность пользователям СИМов закончить переход (так же как и пешеходам). С 14 лет водители СИМов смогут ездить и по автомобильным дорогам, но только если на них разрешено двигаться велосипедистам, а лимит скорости не превышает 60 км/час. Самокаты без мотора по-прежнему будут уравниваться в правах с пешеходами.

Для СИМов появятся комбинации знаков и табличек. Это знак, например, запрещает движение СИМов

Для СИМов появятся комбинации знаков и табличек. Это знак, например, запрещает движение СИМов

Популярность прокатных электросамокатов спровоцировала множество конфликтов. В частности, было неясно, являются ли их пользователи пешеходами или уравниваются в статусе с велосипедистами или водителями механических транспортных средств. От этого, например, зависело, имеют ли они право ехать по проезжим частям и/или тротуарам.

Поправки проясняют юридический статус СИМов, но полностью не решат проблем, потому что неясно, кто и как будет контролировать их движение. Отчасти за соблюдением ПДД могут следить сами прокатные конторы. Кроме того, в ПДД появляется требование к пользователям СИМов спешиваться или двигаться со скоростью пешеходов в местах, где создаются помехи или опасность для людей. Но наладить такой контроль силами ГИБДД, вероятно, будет сложно. В любом случае это шаг в верном направлении.

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3

Стоять на островках запрещено

Остановку и стоянку на островках безопасности и направляющих островках запретили. Езда по ним и так считалась нарушением требований разметки, но влекла лишь минимальный штраф в 500 рублей. Стоянка же не наказывалась в принципе, хотя зачастую брошенные в таких местах машины несут прямую угрозу потоку и закрывают видимость. Введение прямого запрета позволяет добавить в КоАП норму, вводящую повышенную ответственность, в том числе и возможность эвакуации.

Кроме того, новые правила требуют по умолчанию объезжать направляющие островки справа. Напомним, что островки безопасности располагаются обычно в середине проезжей части и необходимы для размещения пешеходов. Направляющие островки чаще всего заполняют «пустоты» в местах слияния или разделения потоков, а также около сужений и расширений проезжих частей.

Направляющий островок. Останавливаться и стоять на таком с <nobr class="_">1 марта</nobr> запрещено

Направляющий островок. Останавливаться и стоять на таком с 1 марта запрещено

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4

Узаконили комбинированные знаки

Речь о новой модификации знака 6.4 «Парковка», на который теперь можно наносить дополнительные символы, обозначающие платную парковку или места для инвалидов. Раньше ПДД предусматривали только комбинацию знака 6.4 соответствующей табличкой.

Комбинированные знаки, означающие места стоянки для инвалидов, применяются с весны <nobr class="_">2021 года</nobr>

Комбинированные знаки, означающие места стоянки для инвалидов, применяются с весны 2021 года

В городах такие совмещенные знаки используются уже два года, поскольку такую возможность прописали в ГОСТ Р 58398–2019. Мы уже объясняли, что выполнять их требования нужно было в любом случае, но их отсутствие в ПДД выглядело нелепым: сейчас эту брешь устранили. При этом знаки очень ненаглядны, а штраф за парковку на месте для инвалидов велик: 5 тысяч рублей плюс возможность эвакуации автомобиля на штрафстоянку.

Табличка и разметка, обозначающие место зарядки для электромобилей

Табличка и разметка, обозначающие место зарядки для электромобилей

Кроме того, в ПДД появятся знаки, обозначающие место зарядки электромобилей и запрет движения автобусов.

Знак 3.34 «Движение автобусов запрещено»

Знак 3.34 «Движение автобусов запрещено»

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5

Синяя разметка обозначит платную парковку

В ПДД появляется новый тип разметки, похожий на линии 1.7 (они применяются на перекрестках для обозначения полос движения), но синего цвета. Таким образом будет обозначаться зона платной парковки.

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6

Появились остановочные «светофоры»

С 1 марта ПДД предусматривают возможность установки перед остановками общественного транспорта световых табло «Внимание, пассажир», которые обязывают водителей остановиться перед желтой разметкой-молнией или перед самим трамваем. Начинать движение можно после того, как табло погаснет и на проезжей части не останется людей. В принципе, и прежние редакции ПДД требовали пропускать пассажиров, которые идут к расположенной в центре дороги остановке, но появление светового табло запретит движение, даже если пешеходов на проезжей части нет: нужно всё равно остановиться и дождаться смены сигнала на табло.

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7

Водителей отдалили от ж/д переездов

В новой редакции ПДД оговариваются расстояния, которые водитель должен оставлять перед собой при остановке у железнодорожного переезда на красный сигнал светофора. При наличии стоп-линии или знака «Движение без остановки запрещено» нужно останавливаться перед ними, если же нет — за 5 метров перед шлагбаумом или светофором или за 10 метров до ближайшего рельса.

Многие переезды оборудованы шлагбаумами и барьерами, но если их нет, при включении запрещающего сигнала нельзя подъезжать к рельсам ближе чем на <nobr class="_">10 метров</nobr>

Многие переезды оборудованы шлагбаумами и барьерами, но если их нет, при включении запрещающего сигнала нельзя подъезжать к рельсам ближе чем на 10 метров

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