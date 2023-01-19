Глава Читы разбил свой Lexus в яме на городской дороге — во сколько обошелся ремонт

Глава Читы Евгений Ярилов разбил свой Lexus LX470, попав в яму на дороге в городе. Ремонт автомобиля обошелся ему в 100 тысяч рублей.
Об этом Евгений Ярилов сообщил
— Я как глава города не буду подавать в суд на комитет городского хозяйства, но я разбил свой автомобиль, угодив в яму на дороге. Но это просто пример, я говорю за всех жителей города, — сказал глава города.
Он уточнил, что это его личный автомобиль Lexus LX 470. Ремонт обошелся ему «недорого», в 100 тысяч рублей.
Ранее владелец BMW, отсудил у мэрии Новосибирска 300 тысяч рублей за то, что автомобиль получил повреждения колес и дисков из-за ямы на дороге. Ее длина составляла 1 метр.