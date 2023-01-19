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Глава Читы разбил свой Lexus в яме на городской дороге — во сколько обошелся ремонт

Евгений Ярилов решил не подавать в суд на комитет городского хозяйства

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Глава Читы Евгений Ярилов разбил автомобиль, угодив в яму на дороге

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Глава Читы Евгений Ярилов разбил свой Lexus LX470, попав в яму на дороге в городе. Ремонт автомобиля обошелся ему в 100 тысяч рублей.

Об этом Евгений Ярилов сообщил 19 января на заседании комитета ЖКХ гордумы. Там присутствовал корреспондент «Чита.Ру».

— Я как глава города не буду подавать в суд на комитет городского хозяйства, но я разбил свой автомобиль, угодив в яму на дороге. Но это просто пример, я говорю за всех жителей города, — сказал глава города.

Он уточнил, что это его личный автомобиль Lexus LX 470. Ремонт обошелся ему «недорого», в 100 тысяч рублей.

Ранее владелец BMW, отсудил у мэрии Новосибирска 300 тысяч рублей за то, что автомобиль получил повреждения колес и дисков из-за ямы на дороге. Ее длина составляла 1 метр.

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