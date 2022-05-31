Владелец BMW X5 отсудил у мэрии Новосибирска 300 тысяч за поврежденные в яме колёса
Решение принял Арбитражный суд Новосибирской области
Новосибирская компания «Теплоцентр» выиграла процесс по взысканию более 300 тысяч рублей с Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Директор ООО Денис Тимошков в прошлом году повредил в яме на улице Ватутина кроссовер BMW X5.
Инцидент произошёл 7 апреля, сообщается в документах арбитражного суда. Тимошков ехал в сторону ТЦ МЕГА и в районе дома №46 по улице Ватутина автомобиль попал в большую яму. В результате машина получила серьёзные повреждения: пострадали колёса и диски. Водитель вызвал на место ДТП сотрудников ГИБДД, которые составили схему аварии, а также акт недостатков эксплуатации автодороги.
В решении суда приведены исследования ямы: её ширина составила 70 см, длина — 100 см. Согласно ГОСТу, приведенному в документе, предельные размеры выбоины на дороге не должны превышать 15 см в длину, 5 см в глубину и 0,06 кв. метров общей площади. При этом было установлено, что яма на улице Ватутина не была огорожена, а на проезжей части отсутствовал предупреждающий знак.
Повреждения автомобиля BMW X5 исследовал независимый эксперт, который посчитал, что на ремонт кроссовера потребуется 301 499 рублей. Иск был предъявлен Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. В процессе юристы департамента пытались переложить часть ответственности на МКУ «ДЭУ-3», но в дорожном управлении подчеркнули, что участок дороги в районе дома №46 не находится в их ведении. В результате суд встал на сторону истца.
— Взыскать с Департамента транспорта и дорожно — благоустроительного комплекса Мэрии города Новосибирска в пользу общества с ограниченной ответственностью компания «Теплоцентр» убытки в сумме 301 499 рублей, расходы на проведение оплату услуг оценки в сумме 22 000 рублей, расходы по госпошлине в сумме 9 030 рублей, почтовые расходы в сумме 56 рублей, — говорится в решении.
Денис Тимошков в разговоре с журналистом НГС отказался комментировать решение суда. В пресс-центр мэрии Новосибирска также был направлен запрос с просьбой прокомментировать позицию ответчика.
Ранее в мэрии отказались назвать подрядчика ремонта улицы Дуси Ковальчук, участок которой пошёл волнами на одном из перекрёстков.