Владелец BMW X5 отсудил у мэрии Новосибирска 300 тысяч за поврежденные в яме колёса

Новосибирская компания «Теплоцентр» выиграла процесс по взысканию более 300 тысяч рублей с Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Директор ООО Денис Тимошков в прошлом году повредил в яме на улице Ватутина кроссовер BMW X5.



Инцидент произошёл 7 апреля, сообщается в документах арбитражного суда. Тимошков ехал в сторону ТЦ МЕГА и в районе дома №46 по улице Ватутина автомобиль попал в большую яму. В результате машина получила серьёзные повреждения: пострадали колёса и диски. Водитель вызвал на место ДТП сотрудников ГИБДД, которые составили схему аварии, а также акт недостатков эксплуатации автодороги.

