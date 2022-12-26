«Тут просто жесть»: неработающий светофор собрал пробку в 8 километров на Большевичке — где еще не проехать

На Большевистской собралась огромная пробка из-за неработающего светофора. Он отключился около 08:00 сегодня,
— Перекресток с Большевички перед Речным в сторону центра, не работает главный светофор. И тут жесть, тут пробка чуть ли не от Бердска в сторону Новосибирска, — сообщил читатель НГС Dr_di.
По данным сервиса 2ГИС, пробка растянулась примерно на
Движение затруднено и по улицам Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Кирова, Трикотажной и на площади Труда. В целом 2ГИС оценивает ситуацию в городе на
Вечером 22 декабря центр Новосибирска, где проходит шествие Первого всероссийского съезда Дедов Морозов, сковали пробки.