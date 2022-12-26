«Тут просто жесть»: неработающий светофор собрал пробку в 8 километров на Большевичке — где еще не проехать

Движение затруднено и по улицам Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Кирова, Трикотажной и на площади Труда. В целом 2ГИС оценивает ситуацию в городе на 8 баллов .

Вечером 22 декабря центр Новосибирска, где проходит шествие Первого всероссийского съезда Дедов Морозов, сковали пробки.