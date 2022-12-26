СЕЙЧАС -11°С
Пробки 4/10
usd 69.93
eur 74.18
Тема дняПроверки Бастрыкина в НСО за год
Все новости
Все новости

«Тут просто жесть»: неработающий светофор собрал пробку в 8 километров на Большевичке — где еще не проехать

Водители попали в огромный затор

9 763

Светофор не работает примерно с 08:00

Поделиться

На Большевистской собралась огромная пробка из-за неработающего светофора. Он отключился около 08:00 сегодня, 26 декабря.

— Перекресток с Большевички перед Речным в сторону центра, не работает главный светофор. И тут жесть, тут пробка чуть ли не от Бердска в сторону Новосибирска, — сообщил читатель НГС Dr_di.

По данным сервиса 2ГИС, пробка растянулась примерно на 8 километров. Также приложение показывает два ДТП на этом участке дороги.

Поделиться

Движение затруднено и по улицам Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Кирова, Трикотажной и на площади Труда. В целом 2ГИС оценивает ситуацию в городе на 8 баллов.

Вечером 22 декабря центр Новосибирска, где проходит шествие Первого всероссийского съезда Дедов Морозов, сковали пробки.

По теме

ЗаторПробкаСветофорУтренние пробки
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ8
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ10
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter