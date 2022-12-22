Два рейса из Узбекистана в Новосибирск задержали — один из них прилетел спустя три дня

Рейс S7 из Намангана, республики Узбекистан в Новосибирск задержали на три дня. Судя по онлайн-табло аэропорта Толмачево, рейс 5568 должен был прилететь 19 декабря в 05:45, но в итоге приземлился в Новосибирске 00:29 сегодня, 22 декабря.
Второй рейс задерживается на 9 с половиной часов. Как сообщают на сайте Толмачево, рейс должен был прилететь в 12 часов ночи 22 декабря, но расчетное время поменялось на 09:35. На момент публикации самолет еще не прибыл.
Мы обратились в пресс-службу S7 и аэропорта Толмачево. На момент публикации ответ не поступил.
На прошлой неделе рейс из Новосибирска в Наманган задержали на сутки. Как сообщили в компании S7, тогда это произошло из-за метеоусловий в городе Узбекистана.