Стали известны причины задержки вылета самолета из Новосибирска в Узбекистан — рейс перенесли на сутки

В авиакомпании S7 объяснили причины задержки вылета самолета из новосибирского аэропорта Толмачево в город Наманган Узбекистана. Как сообщили в пресс-службе организации корреспонденту НГС, задержка авиарейса связана с плохими метеословиями в аэропорту назначения.
— Рейс Новосибирск - Наманган перенесен по причине плохих метеоусловий в аэропорту назначения. Авиакомпания разместила в гостиницах всех пассажиров, у которых есть необходимые документы для заселения в отели в России. Также авиакомпания обеспечивает питанием всех пассажиров на время ожидания рейса, — сообщили в пресс-службе компании.
Отметим, по расписанию самолет должен был вылететь из аэропорта Толмачево в Наманган 13 декабря в 22:40, однако рейс перенесли на 14 декабря 22:40. Вылет ожидают 163 пассажира, в их числе 5 детей. Западно-Сибирская транспортная прокуратура внесла представление авиакомпании S7.
В декабре авиарейс из Казани в Новосибирск задержали на 16 часов. Задержка произошла из-за метеоусловий.