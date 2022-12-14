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Стали известны причины задержки вылета самолета из Новосибирска в Узбекистан — рейс перенесли на сутки

Вылет ожидают 163 пассажира

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Рейс перенесли по причине плохих метеоусловий

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В авиакомпании S7 объяснили причины задержки вылета самолета из новосибирского аэропорта Толмачево в город Наманган Узбекистана. Как сообщили в пресс-службе организации корреспонденту НГС, задержка авиарейса связана с плохими метеословиями в аэропорту назначения.

— Рейс Новосибирск - Наманган перенесен по причине плохих метеоусловий в аэропорту назначения. Авиакомпания разместила в гостиницах всех пассажиров, у которых есть необходимые документы для заселения в отели в России. Также авиакомпания обеспечивает питанием всех пассажиров на время ожидания рейса, — сообщили в пресс-службе компании.

Отметим, по расписанию самолет должен был вылететь из аэропорта Толмачево в Наманган 13 декабря в 22:40, однако рейс перенесли на 14 декабря 22:40. Вылет ожидают 163 пассажира, в их числе 5 детей. Западно-Сибирская транспортная прокуратура внесла представление авиакомпании S7.

В декабре авиарейс из Казани в Новосибирск задержали на 16 часов. Задержка произошла из-за метеоусловий.

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