На 17 часов задержали рейс из Казани в Новосибирск — причиной стала непогода

Рейс Казань — Новосибирск задержали на 16 часов. Как сообщают на сайте аэропорта, самолет S7 5036 должен был вылететь в 14:10 и прилететь вечером
— В связи с неблагоприятными метеоусловиями (боковой ветер с порывами до 15 метров в секунду, переохлажденные осадки) аэропорт «Казань» закрыт на прием и выпуск воздушных судов до 04:00 12 декабря, — сообщалось в группе аэропорта во «ВКонтакте».
На момент публикации аэропорт возобновил работу.
— Международный аэропорт «Казань» открыт на прием и выпуск воздушных судов. Взлетно-посадочные операции осуществляются в штатном режиме. С пассажирами задержанных рейсов ведут работу представители авиакомпаний в соответствии с Федеральными авиационными правилами (
По информации с сайта аэропорта, регистрация на рейс закрыта. Вылететь он должен в 07:40 по казанскому времени. НГС направил в пресс-службу S7 запрос о количестве пассажиров.
Вчера, 11 декабря, один из самолетов Москва — Новосибирск застрял в сугробе. Рейс задержали на 6 и более часов.