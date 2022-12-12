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На 17 часов задержали рейс из Казани в Новосибирск — причиной стала непогода

Аэропорт Казани был закрыт до утра сегодняшнего дня

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В Казани закрыли аэропорт

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Рейс Казань — Новосибирск задержали на 16 часов. Как сообщают на сайте аэропорта, самолет S7 5036 должен был вылететь в 14:10 и прилететь вечером 11 декабря. Задержка произошла из-за метеоусловий.

— В связи с неблагоприятными метеоусловиями (боковой ветер с порывами до 15 метров в секунду, переохлажденные осадки) аэропорт «Казань» закрыт на прием и выпуск воздушных судов до 04:00 12 декабря, — сообщалось в группе аэропорта во «ВКонтакте».

На момент публикации аэропорт возобновил работу.

— Международный аэропорт «Казань» открыт на прием и выпуск воздушных судов. Взлетно-посадочные операции осуществляются в штатном режиме. С пассажирами задержанных рейсов ведут работу представители авиакомпаний в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82), — сообщили в официальной группе «ВКонтакте» аэропорта.

Рейс Казань — Новосибирск должен прилететь вечером 12 декабря

Рейс Казань — Новосибирск должен прилететь вечером 12 декабря

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По информации с сайта аэропорта, регистрация на рейс закрыта. Вылететь он должен в 07:40 по казанскому времени. НГС направил в пресс-службу S7 запрос о количестве пассажиров.

Вчера, 11 декабря, один из самолетов Москва — Новосибирск застрял в сугробе. Рейс задержали на 6 и более часов.

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