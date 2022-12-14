Иномарка сбила 11-летнего ребенка в Новосибирске — мальчик шел по пешеходному переходу

Днем 14 декабря в Новосибирске автомобиль Infiniti G35 сбил
— Водитель, управляя автомобилем Infiniti G35, двигался по улице Степаная со стороны улицы Троллейная в сторону улицы Станиславского, — указано в сообщении. — В пути следования совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний мальчик возрастом около 11 лет. Его доставили в лечебное учреждение, характер травм, по данным ведомства, уточняется. На месте происшествия находился экипаж Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия устанавливаются.
11 декабря в Новосибирске автомобиль Volkswagen Polo сбил пешехода. Сибиряк переходил дорогу на красный сигнал светофора.