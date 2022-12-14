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Иномарка сбила 11-летнего ребенка в Новосибирске — мальчик шел по пешеходному переходу

Инцидент произошел в Ленинском районе города

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Ребенка доставили в больницу

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Днем 14 декабря в Новосибирске автомобиль Infiniti G35 сбил 11-летнего ребенка. Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, ДТП произошло в 15:10 напротив дома № 55 по улице Степная в Ленинском районе города. За рулем автомобиля находился 34-летний мужчина.

— Водитель, управляя автомобилем Infiniti G35, двигался по улице Степаная со стороны улицы Троллейная в сторону улицы Станиславского, — указано в сообщении. — В пути следования совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний мальчик возрастом около 11 лет. Его доставили в лечебное учреждение, характер травм, по данным ведомства, уточняется. На месте происшествия находился экипаж Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

11 декабря в Новосибирске автомобиль Volkswagen Polo сбил пешехода. Сибиряк переходил дорогу на красный сигнал светофора.

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