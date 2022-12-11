На Бердском шоссе автомобиль сбил пешехода — он переходил дорогу на красный свет

Днем 11 декабря автомобиль Volkswagen Polo сбил пешехода в Первомайском районе Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по городу, человек переходил дорогу на красный сигнал светофора.
По данным ведомства, ДТП произошло в 16:00 у дома 4/1 по улице Бердское шоссе вблизи остановки «Поселок РМЗ». За рулем автомобиля находился
— По предварительной информации, водитель на автомобиле Volkswagen Polo двигался по улице Бердское шоссе со стороны Электровозной в сторону улицы Грунтовой, — указано в сообщении. — В пути следования у дома 4/1 по улице Бердское шоссе совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода на красный сигнал светофора.
В результате ДТП пострадал пешеход, его с травмами доставили в леченое учреждение, личность человека устанавливается. На месте дорожно-транспортного происшествия работает экипаж ДПС.
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