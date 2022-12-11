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На Бердском шоссе автомобиль сбил пешехода — он переходил дорогу на красный свет

Инцидент произошел в Первомайском районе Новосибирска

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Пешехода с травмами доставили в больницу

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Днем 11 декабря автомобиль Volkswagen Polo сбил пешехода в Первомайском районе Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по городу, человек переходил дорогу на красный сигнал светофора.

По данным ведомства, ДТП произошло в 16:00 у дома 4/1 по улице Бердское шоссе вблизи остановки «Поселок РМЗ». За рулем автомобиля находился 24-летний мужчина.

— По предварительной информации, водитель на автомобиле Volkswagen Polo двигался по улице Бердское шоссе со стороны Электровозной в сторону улицы Грунтовой, — указано в сообщении. — В пути следования у дома 4/1 по улице Бердское шоссе совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал пешеход, его с травмами доставили в леченое учреждение, личность человека устанавливается. На месте дорожно-транспортного происшествия работает экипаж ДПС.

9 декабря в Новосибирске троллейбус сбил 17-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. После происшествия подростка проверяли на опьянение.

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