На Бердском шоссе автомобиль сбил пешехода — он переходил дорогу на красный свет

В результате ДТП пострадал пешеход, его с травмами доставили в леченое учреждение, личность человека устанавливается. На месте дорожно-транспортного происшествия работает экипаж ДПС.



9 декабря в Новосибирске троллейбус сбил 17-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. После происшествия подростка проверяли на опьянение.