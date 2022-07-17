«Мне постоянно ставят пять звезд»: история таксиста, который развлекает пассажиров игрой на укулеле

Такой номер Николай может провернуть несколько раз за поездку. К концу маршрута пассажиры прощаются с таксистом-музыкантом всегда в приподнятом настроении.

Никакого признания, похвалы или даже высокого рейтинга в мобильном приложении Николай не ждет. Говорит, что в первую очередь поет и играет для того, чтобы в машине была легкая непринужденная атмосфера. А вот разговорами надоедать не любит, да и холодное молчание ему не по душе.