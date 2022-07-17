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«Мне постоянно ставят пять звезд»: история таксиста, который развлекает пассажиров игрой на укулеле

Но только в пробках и на долгих светофорах

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Так встречает Николай своих клиентов

Так встречает Николай своих клиентов

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Пассажиры, которые встречали этого таксиста, называют поездки с ним незабываемыми и душевными. Помимо аккуратного вождения красноярец Николай покоряет сердца еще и музыкальным талантом. В дорожных заторах и на светофорах он внезапно достает маленькую гавайскую гитару и устраивает такие концерты, что даже самый хмурый пассажир расплывается в улыбке.

— Музыку любите, девушки? Вижу, любите! — оборачивается Николай к пассажиркам на перекрестке.

— Да, любим, — растерянно отвечают пассажирки.

— Ой, какие вы! Для вас специально романсик небольшой, — откашливается водитель. — Ооочи чееерные, очи жгууучие…

Такой номер Николай может провернуть несколько раз за поездку. К концу маршрута пассажиры прощаются с таксистом-музыкантом всегда в приподнятом настроении.

Никакого признания, похвалы или даже высокого рейтинга в мобильном приложении Николай не ждет. Говорит, что в первую очередь поет и играет для того, чтобы в машине была легкая непринужденная атмосфера. А вот разговорами надоедать не любит, да и холодное молчание ему не по душе.

— Я музыку очень люблю, — рассказывает Николай. — Когда-то давно учился играть на аккордеоне, а потом вот укулеле купил, залез в интернет и по видеоурокам освоил принцип игры. Потом разучил несколько песен, которые мне нравятся. А нравятся мне романсы, бардовские песни, ну и попса, куда без нее.

Даже руль у таксиста музыкальный

Даже руль у таксиста музыкальный

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Свою маленькую гитару таксист берет в каждую поездку, за исключением зимних морозов, когда инструмент может деформироваться.

— С миниатюрным инструментом очень удобно. В салоне помещается, обзор не загораживает. Ведь на первом месте для меня все-таки безопасность, поэтому мне постоянно ставят пять звезд, — объясняет водитель.

Укулеле прекрасно помещается в маленьком салоне авто

Укулеле прекрасно помещается в маленьком салоне авто

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Реакцию пассажиров Николай показал нам на записи своего регистратора, закрепленного на передней панели: сначала поднимают глаза от телефона, затем секундная оторопь, которая сменяется улыбкой. Некоторые не стесняются хлопать в ладоши или даже подпевать.

Мы поймали на выходе из машины двух студенток, которые ехали с Николаем на летнюю практику.

— Мне очень даже понравилось, потому что я поначалу сидела в телефоне, задумалась, была в своих мыслях, и тут начали петь. У меня сразу настроение поднялось, — говорит Виолетта.

— Водитель, конечно, харизматичный! Я не ожидала, что он возьмет гитару и запоет. Я вот терпеть не могу, когда ко мне начинают приставать с разговорами в такси. А музыкальная поездка получилась крутой, — соглашается ее подруга Алия.

Пассажиры от такого сервиса в восторге

Пассажиры от такого сервиса в восторге

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Николая такие отзывы воодушевляют. Даже дома он не перестает репетировать и учить новые песни.

— Меня мои домашние и соседи, наверное, скоро выгонят. Настолько я увлеченный человек, что порой забываю о времени и каких-то бытовых делах, — смеется таксист-музыкант. — Зато у меня никогда не бывает плохого настроения. Музыка — это такая мощная терапия от всех невзгод и печалей! Поэтому буду продолжать петь и играть для всех моих клиентов.

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