«Ехать страшно, заносит в канавы». Смотрим на убитую дорогу в НСО, которую закрывает для большегрузов ТУАД

— Нет, этой дорогой мы не пользуемся. Помимо этой дороги, у нас есть еще очень много дорог, например, «Южино — Сидоровка». Почему-то вы решили, что из-за грузовиков эта дорога («Пихтовка — Пономаревка») [разрушается]. А ничего, что ТУАД и прошлый год копал эту дорогу, позапрошлый год… Они уже несколько лет плавуны (насыщенный водой грунт. — Прим. ред.), которые вздуваются, выкапывают. Не ремонтируют ее, а просто выкапывают. Дело-то не в грузовиках, которые там ходили. Я вот местный житель. По этой дороге всю жизнь лес возили, ходили лесовозы по 25 кубов и ничего. Просто сложилась такая ситуация, что всплыла эта дорога, а кто-то раздул. Что ТУАД там тонул, что их грейдеры также валились, тонули, не могли проехать… Это просто дорога такая, я не исключаю, что какой-то процент добавился нагрузки, но дорога всё равно всплывет. По Колывани так же всплывают дороги, — отметил он.

