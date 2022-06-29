«Ехать страшно, заносит в канавы». Смотрим на убитую дорогу в НСО, которую закрывает для большегрузов ТУАД
В разрушении дороги селяне винят лесовозы, но у директора лесопромышленных компаний другая точка зрения
Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области закрывает на месяц разбитую дорогу «70-й км а/д К-12 "Пихтовка — Пономаревка"» в Колыванском районе. Ограничения касаются большегрузных автомобилей и будут действовать с 30 июня до 1 августа. Ранее ТУАД обращался в прокуратуру за помощью в сохранении дороги, которая оказалась в негодном состоянии из-за высокого трафика большегрузов-лесовозов.
— Данная мера является вынужденной. Предприятие, на котором осуществляется заготовка леса в селе Пихтовка, продолжает отгрузку материалов. Водители многотонных лесовозов, прекрасно видя, какой ущерб они наносят при движении по автомобильной дороге, всё равно продолжают осуществлять перевозку, осознано игнорируя все ограничения, которые направлены исключительно на то, чтобы сохранить дорогу, — сообщили в пресс-службе ТУАД.
«Есть три-четыре особенно страшных места»
По словам жительницы Колывани Анастасии Варлыгиной, которая еженедельно приезжает в Пихтовку к родственникам, ранее предприятия, занимающиеся заготовкой древесины, вывозили лес зимой, используя зимник. Но ситуация изменилась в этом году.
— Предприятия использовали вначале более легкую технику, потом, когда дорога стала непроходимой, они стали ездить на большегрузах. Что повлекло за собой еще большие разрушения. Всю осень и зиму эту дорогу делали, так как местность у нас болотистая. ТУАД ее всегда грейдировали. У нас есть так называемая «долина смерти» — самое болотистое место. Дорога там всегда в плохом состоянии, потому что грунтовые воды близко расположены. И вот ТУАД делал этот участок зимой и весной. Когда дорогу открыли, этот участок был еще в нормальном состоянии, — сообщила она.
Сейчас, как отметила Анастасия Варлыгина, по дороге невозможно передвигаться на легковых машинах, поэтому жители пересели на автобусы:
— Приходится ездить на автобусе. Вчера-позавчера я разговаривала с жительницами, которые ездили на автобусе до Колывани, они говорят, что это очень страшно. У нас там есть три-четыре особенно страшных места на дороге, где прям заносит в канавы. А канавы у нас глубиной от 2 до 4 метров. Ехать страшно, из-за грязи затаскивает в канавы. Только благодаря профессионализму водителей удается избежать трагедии.
Что говорит владелец лесозаготавливающей компании
На участках в Колыванском районе заготовкой древесины занимаются ООО «Лестройтранс» (ООО «ЛСТ») и ООО «Ритм», руководит которыми местный житель Владимир Кононыкин. Он сообщил корреспонденту НГС, что дорога «Пихтовка — Пономаревка» не первый год находится в плачевном состоянии, и заявил, что лесовозы — не единственные, кто разрушает дорожное полотно.
ООО «ЛСТ» по итогам 2021 года имеет выручку в 17,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 7,73 миллиона рублей. ООО «Ритм» — 65,8 миллиона рублей выручки и 11,6 миллиона рублей чистой прибыли. Руководитель обеих компаний — Владимир Кононыкин, бенефициар — колыванские предприниматель Алексей Панов («ЛСТ») и бизнесмен Сергей Панов («Ритм»), давно занимающийся лесозаготовками.
Компании имели заключенные госконтракты с администрацией Колыванского района и Минприроды НСО: у «ЛСТ» 20 контрактов на сумму 5,1 миллиона рублей, у «Ритм» — 8 контрактов на сумму в 986 тысяч рублей. Компании занимались услугами по тушению пожаров, создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов для предотвращения пожаров, а также охраной лесов и управлением автомобилями отдела лесных отношений по Колыванскому району.
— Нет, этой дорогой мы не пользуемся. Помимо этой дороги, у нас есть еще очень много дорог, например, «Южино — Сидоровка». Почему-то вы решили, что из-за грузовиков эта дорога («Пихтовка — Пономаревка») [разрушается]. А ничего, что ТУАД и прошлый год копал эту дорогу, позапрошлый год… Они уже несколько лет плавуны (насыщенный водой грунт. — Прим. ред.), которые вздуваются, выкапывают. Не ремонтируют ее, а просто выкапывают. Дело-то не в грузовиках, которые там ходили. Я вот местный житель. По этой дороге всю жизнь лес возили, ходили лесовозы по 25 кубов и ничего. Просто сложилась такая ситуация, что всплыла эта дорога, а кто-то раздул. Что ТУАД там тонул, что их грейдеры также валились, тонули, не могли проехать… Это просто дорога такая, я не исключаю, что какой-то процент добавился нагрузки, но дорога всё равно всплывет. По Колывани так же всплывают дороги, — отметил он.
Он также добавил, что не может вывозить заготовленную древесину зимой, поскольку та уже начала портиться.
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