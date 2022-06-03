«Разрушена большегрузами»: ТУАД попросил у прокуратуры помощи, чтобы спасти новосибирскую дорогу

— Машины идут с солидным перегрузом. Наша местность в основном болотистая, и дорога с такими нагрузками попросту не справляется. Ее всю раздавили. А это для нас «дорога жизни» — по ней к нам ездит медицинская помощь, продукты возят, пассажирский автобус ходит, — пояснила Токарева.

