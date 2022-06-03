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«Разрушена большегрузами»: ТУАД попросил у прокуратуры помощи, чтобы спасти новосибирскую дорогу

Жители местного села Пихтовка боятся, что вскоре окажутся отрезанными от внешнего мира

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По разбитой дороге иногда не могут проехать даже лесовозы

По разбитой дороге иногда не могут проехать даже лесовозы

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Руководство Территориального управления автодорог (ТУАД) Новосибирской области обратилось в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку по ситуации с дорогой Колывань — Пихтовка.

Дорожники отмечают, что единственный путь, соединяющий 19 деревень с внешним миром, «разрушен большегрузным транспортом, который вывозит лес».

Глава Пихтовского сельсовета Анастасия Токарева в беседе с журналистом НГС сообщила, что организация, занимающаяся вырубкой леса, располагается на территории сельсовета. Зимой рабочие свозили на площадку спиленную древесину, а с середины апреля начали вывозить лес на КАМАЗах.

— Машины идут с солидным перегрузом. Наша местность в основном болотистая, и дорога с такими нагрузками попросту не справляется. Ее всю раздавили. А это для нас «дорога жизни» — по ней к нам ездит медицинская помощь, продукты возят, пассажирский автобус ходит, — пояснила Токарева.

Глава сельсовета добавила, что вывозят лес КАМАЗы на томских номерах. Контакт с рабочими и представителями организации местным жителям найти не удается. На перегруженные грузовики жаловались в ГИБДД, но автоинспекторы поддержку весовому контролю ТУАД оказывают весьма неохотно, отметила Токарева.

В ТУАД заявляют, что дорога Пихтовка — Колывань находится в ведении территориального управления, поэтому ее постоянно ремонтируют, грейдируют. При этом дорожники отмечают, что при сохранении трафика большегрузов надолго такого ремонта не хватает.

— ТУАД обратилось в прокуратуру Новосибирской области с просьбой о содействии в сохранении дороги, — заявили в организации.

Журналисты НГС отправили запрос в Минприроды Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию и назвать организацию, которая занимается вырубкой леса в районе Пихтовки. Также редакция отправил запрос в автоинспекцию. В Прокуратуре НСО попросили время для установления информации.

В 2021 году участок пихтовской дороги вошел в список самых разбитых в Новосибирской области.

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