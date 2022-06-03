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Из-за ремонта на Троллейной несколько трамваев временно поменяют маршрут на левом берегу

Изменения введут на три дня — с 3 по 6 июня

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Все трамваи передвигаются по левому берегу

Все трамваи передвигаются по левому берегу

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Несколько трамвайных маршрутов на левом берегу Новосибирска изменятся на время из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Изучаем, что поменялось.

С 3 по 8 июня на перекрестке улиц Троллейной и Пархоменко (в районе административного здания по адресу ул. Пархоменко, 70) ограничат дорогу. По улице Троллейной проезд сузят на 6 метров, по улице Пархоменко — на 4 метра. На этом участке ООО «НТСК» сейчас проводит аварийный ремонт на теплотрассе.

Также сегодня с 22 часов до 6 июня реорганизуют движение трамвайных маршрутов в прямом и обратном направлениях:

  • № 10 — конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, площадь Сибиряков-Гвардейцев, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Вертковская, ул. Троллейная, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Волховская, ул. Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м»;
  • № 15 — конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, площадь Сибиряков-Гвардейцев, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Котовского, ул. Ватутина, ул. Широкая, площадь Труда, ул. Широкая, ул. Троллейная, ул. Демьяновская, ул. Широкая, ул. Невельского, ул. Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м».

Трамвай № 8 закроют, а по маршруту трамвая № 2 пустят дополнительный подвижной состав.

В Новосибирске продлили ограничение по площади Будагова до 5 июня. Его ограничили в начале мая из-за строительства четвертого моста.

С конца мая до середины июня в Новосибирске ограничат движение на четырех улицах. Это связано с проведением аварийных работ на теплотрассе, которые проводит компания ООО «НТСК».

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