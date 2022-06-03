Из-за ремонта на Троллейной несколько трамваев временно поменяют маршрут на левом берегу
Изменения введут на три дня — с 3 по 6 июня
Несколько трамвайных маршрутов на левом берегу Новосибирска изменятся на время из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Изучаем, что поменялось.
С 3 по 8 июня на перекрестке улиц Троллейной и Пархоменко (в районе административного здания по адресу
Также сегодня с 22 часов до 6 июня реорганизуют движение трамвайных маршрутов в прямом и обратном направлениях:
- № 10 — конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, площадь Сибиряков-Гвардейцев, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Вертковская, ул. Троллейная, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Волховская, ул. Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный
ж/м»;
- № 15 — конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, площадь Сибиряков-Гвардейцев, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Котовского, ул. Ватутина, ул. Широкая, площадь Труда, ул. Широкая, ул. Троллейная, ул. Демьяновская, ул. Широкая, ул. Невельского, ул. Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный
ж/м».
Трамвай
В Новосибирске продлили ограничение по площади Будагова до 5 июня. Его ограничили в начале мая из-за строительства четвертого моста.
С конца мая до середины июня в Новосибирске ограничат движение на четырех улицах. Это связано с проведением аварийных работ на теплотрассе, которые проводит компания ООО «НТСК».