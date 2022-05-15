СЕЙЧАС +17°С
Пробки 1/10
usd 63.78
eur 65.79
Тема дняПогиб молодой мотоциклист
Все новости
Все новости
Подробности

Движение по Островского закрывают: несколько месяцев транспорт будет ходить по новым схемам

Публикуем график изменений

210
Два маршрута изменят схему движения на все лето

Два маршрута изменят схему движения на все лето

Поделиться

В Новосибирске закрывают проезжую часть по улице Николая Островского. Смотрим, как изменятся схемы маршрутов общественного транспорта до конца сентября.

По информации ЦУГАЭТ, с 15 мая по 16 июня автобус № 44 «Диагностический центр» — «Затулинский ж/м» в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Кропоткина до улицы Войкова будет ходить по схеме: ул. Ипподромская, ул. Ипподромская (верхняя зона), ул. Писарева, ул. Селезнева, ул. Николая Островского. Дальше — по действующей схеме.

По той же схеме в прямом и обратном направлениях перегороженный участок будет объезжать маршрутка № 19 «ПАТП-9» — «ПкиО "Заельцовский"».

С 17 июня по 7 июля по ул. Селезнева на участке от здания ул. Николая Островского, 144б до ул. Николая Островского, 152 с сужением проезжей части четной стороны ул. Николая Островского в районе перекрестка с ул. Селезнева на 4 метра.

С 8 июля по 30 сентября маршрут автобуса № 44 «Диагностический центр» — «Затулинский ж/м» на участке от ул. Кропоткина до ул. Светлой в прямом направлении: ул. Ипподромская, ул. Ипподромская (верхняя зона), разворот на пересечении ул. Гоголя — ул. Ипподромской, ул. Ипподромская (верхняя зона), ул. Демьяна Бедного, ул. Алейская, ул. Кольцова, ул. Войкова, ул. Николая Островского, далее по действующей схеме. В обратном направлении: ул. Николая Островского, ул. Войкова, ул. Кольцова, ул. Алейская, ул. Демьяна Бедного, ул. Ипподромская (верхняя зона), ул. Ипподромская, далее по действующей схеме.

Маршрут маршрутного такси № 19 «ПАТП-9» — «ПкиО "Заельцовский"» на участке от ул. Кропоткина до ул. Светлой в прямом направлении: ул. Николая Островского, ул. Войкова, ул. Кольцова, ул. Алейская, ул. Демьяна Бедного, ул. Ипподромская (верхняя зона), ул. Ипподромская, далее по действующей схеме. В обратном направлении: ул. Ипподромская, ул. Ипподромская (верхняя зона), разворот на пересечении ул. Гоголя — ул. Ипподромской, ул. Ипподромская (верхняя зона), ул. Демьяна Бедного, ул. Алейская, ул. Кольцова, ул. Войкова, ул. Николая Островского, далее по действующей схеме.

С 16 мая откроется проезд по улице Писарева на участке от улицы Семьи Шамшиных до Татарской — троллейбус № 13 возобновит движение по маршруту.

По теме 5

общественный транспортулица Николая Островского
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2