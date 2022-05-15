Движение по Островского закрывают: несколько месяцев транспорт будет ходить по новым схемам

В Новосибирске закрывают проезжую часть по улице Николая Островского. Смотрим, как изменятся схемы маршрутов общественного транспорта до конца сентября.

По информации ЦУГАЭТ, с 15 мая по 16 июня автобус № 44 «Диагностический центр» — «Затулинский ж/м» в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Кропоткина до улицы Войкова будет ходить по схеме: ул. Ипподромская, ул. Ипподромская (верхняя зона), ул. Писарева, ул. Селезнева, ул. Николая Островского. Дальше — по действующей схеме.