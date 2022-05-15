Движение по Островского закрывают: несколько месяцев транспорт будет ходить по новым схемам
Публикуем график изменений
В Новосибирске закрывают проезжую часть по улице Николая Островского. Смотрим, как изменятся схемы маршрутов общественного транспорта до конца сентября.
По информации ЦУГАЭТ, с 15 мая по 16 июня автобус
По той же схеме в прямом и обратном направлениях перегороженный участок будет объезжать маршрутка
С 17 июня по 7 июля по ул. Селезнева на участке от здания
С 8 июля по 30 сентября маршрут автобуса
Маршрут маршрутного такси
С 16 мая откроется проезд по улице Писарева на участке от улицы Семьи Шамшиных до Татарской — троллейбус