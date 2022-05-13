Троллейбус № 13 возвращается на маршрут после ремонта теплотрассы на Писарева

С 16 мая откроется проезд по улице Писарева на участке от улицы Семьи Шамшиных до Татарской — троллейбус № 13 возобновит движение по маршруту.

Движение по этому участку закрыли в марте из-за планового ремонта теплосетей. Об ограничении движения на дороге сообщал пресс-центр мэрии Новосибирска. С 1 марта по 15 апреля был закрыт участок между зданиями № 62 и 60 , а с 16 апреля по 15 мая — от дома № 60 до № 83 . При этом троллейбус № 13 объезжал улицу Писарева.