СЕЙЧАС +25°С
Пробки 8/10
usd 65.79
eur 68.78
Тема дняВозвращение троллейбуса №13
Все новости
Все новости

Троллейбус № 13 возвращается на маршрут после ремонта теплотрассы на Писарева

Он возобновит движение с 16 мая

634
Троллейбусный маршрут <nobr class="_">№ 13</nobr> идет от ул. Учительская до станции метро «Речной вокзал»

Троллейбусный маршрут № 13 идет от ул. Учительская до станции метро «Речной вокзал»

Поделиться

С 16 мая откроется проезд по улице Писарева на участке от улицы Семьи Шамшиных до Татарской — троллейбус № 13 возобновит движение по маршруту.

Движение по этому участку закрыли в марте из-за планового ремонта теплосетей. Об ограничении движения на дороге сообщал пресс-центр мэрии Новосибирска. С 1 марта по 15 апреля был закрыт участок между зданиями № 62 и 60, а с 16 апреля по 15 мая — от дома № 60 до № 83. При этом троллейбус № 13 объезжал улицу Писарева.

— По информации строительной компании «СтройЭнергоРесурс», все строительно-монтажные работы на объекте будут закончены 15 мая. В настоящее время специалисты МУП «НЭСКО» приступили к восстановлению системы контактной сети на ул. Писарева, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Троллейбусный маршрут № 13 «Ул. Учительская» — «станция метро "Речной вокзал"» возобновит свое движение через улицу Писарева с 16 мая.

В прошлом году улицу Писарева перекрывали на два месяца для ремонта теплосетей. Из-за этого на Красном проспекте регулярно собирались пробки. Когда участок открыли, на нем побывал авторедактор НГС Дмитрий Косенко. Почитайте в его репортаже, в каком состоянии была дорога.

По теме 5

ремонт теплотрассытроллейбус № 13
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2