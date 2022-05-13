Троллейбус
№ 13 возвращается на маршрут после ремонта теплотрассы на Писарева
Он возобновит движение с 16 мая
С 16 мая откроется проезд по улице Писарева на участке от улицы Семьи Шамшиных до Татарской — троллейбус
Движение по этому участку закрыли в марте из-за планового ремонта теплосетей. Об ограничении движения на дороге сообщал пресс-центр мэрии Новосибирска. С 1 марта по 15 апреля был закрыт участок между зданиями
— По информации строительной компании «СтройЭнергоРесурс», все строительно-монтажные работы на объекте будут закончены 15 мая. В настоящее время специалисты МУП «НЭСКО» приступили к восстановлению системы контактной сети на ул. Писарева, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Троллейбусный маршрут
В прошлом году улицу Писарева перекрывали на два месяца для ремонта теплосетей. Из-за этого на Красном проспекте регулярно собирались пробки. Когда участок открыли, на нем побывал авторедактор НГС Дмитрий Косенко. Почитайте в его репортаже, в каком состоянии была дорога.