Трамваи и метро изменят режим работы: какие перекрытия будут в Новосибирске 9 мая — карта
Дороги будут недоступны в нескольких районах города
В Новосибирске во время 9 мая изменят движение общественного транспорта, перекроют улицы города и приостановят работу метро. Мы собрали все ограничения в одном материале.
Центр города 9 мая будет перекрыт практически с 7 утра до 23 часов вечера (оранжевые линии). При этом ограничения также будут в Ленинском, Первомайском и Советском районах. Вечером 9 мая также перекроют Октябрьский мост.
Парковаться в центре города также будет запрещено. С 7 утра и до 13:00 парковка будет ограничена:
- по ул. Ядринцевской — на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
- по ул. Мичурина — на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
- на площади у администрации Первомайского района (ул. Физкультурная, 7).
С 7 утра и до 11 часов вечера нельзя будет припарковаться:
- на площади им. Ленина;
- по Ядринцевской — на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина.
Движение трамвая
При этом в некоторых частях города будет организовано движение через проезжую часть с 08:30 до 09:15:
- по улице Первомайской — от дома
№ 114к памятнику «Паровоз Героя Социалистического Труда П. Д. Шолкина»;
- по улице Первомайской — на пересечении с улицы Эйхе;
- по улице Эйхе — на пересечении с улицы Маяковского;
- по улице Маяковского — на участке от улицы Эйхе до улицы Физкультурной;
- по проспекту Дзержинского — от дома № 2/1 до центрального входа в парк культуры и отдыха «Березовая роща».
Станция метро «Площадь Ленина» не будет работать с 07:30 до 12:00 и с 21:00 др 23:00.
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