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Трамваи и метро изменят режим работы: какие перекрытия будут в Новосибирске 9 мая — карта

Дороги будут недоступны в нескольких районах города

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Перекрывать улицы начнут рано утром

Перекрывать улицы начнут рано утром

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В Новосибирске во время 9 мая изменят движение общественного транспорта, перекроют улицы города и приостановят работу метро. Мы собрали все ограничения в одном материале.

Центр города 9 мая будет перекрыт практически с 7 утра до 23 часов вечера (оранжевые линии). При этом ограничения также будут в Ленинском, Первомайском и Советском районах. Вечером 9 мая также перекроют Октябрьский мост.

Парковаться в центре города также будет запрещено. С 7 утра и до 13:00 парковка будет ограничена:

  • по ул. Ядринцевской — на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
  • по ул. Мичурина — на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
  • на площади у администрации Первомайского района (ул. Физкультурная, 7).

С 7 утра и до 11 часов вечера нельзя будет припарковаться:

  • на площади им. Ленина;
  • по Ядринцевской — на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина.

Движение трамвая № 13 будет изменено с 21:45 до 22:20 на участке от улицы Серебренниковской до улицы Мичурина. В это время будет проведение фейерверка.

При этом в некоторых частях города будет организовано движение через проезжую часть с 08:30 до 09:15:

  • по улице Первомайской — от дома № 114 к памятнику «Паровоз Героя Социалистического Труда П. Д. Шолкина»;
  • по улице Первомайской — на пересечении с улицы Эйхе;
  • по улице Эйхе — на пересечении с улицы Маяковского;
  • по улице Маяковского — на участке от улицы Эйхе до улицы Физкультурной;
  • по проспекту Дзержинского — от дома № 2/1 до центрального входа в парк культуры и отдыха «Березовая роща».

Станция метро «Площадь Ленина» не будет работать с 07:30 до 12:00 и с 21:00 др 23:00.

В этом году все мероприятия Дня Победы пройдут в традиционном формате — до этого, во время пандемии, часть мероприятий отменяли или переносили в режим онлайн. Мы собрали для вас все мероприятия в одну картинку.

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