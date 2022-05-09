Трамваи и метро изменят режим работы: какие перекрытия будут в Новосибирске 9 мая — карта

В Новосибирске во время 9 мая изменят движение общественного транспорта, перекроют улицы города и приостановят работу метро. Мы собрали все ограничения в одном материале.

Центр города 9 мая будет перекрыт практически с 7 утра до 23 часов вечера (оранжевые линии). При этом ограничения также будут в Ленинском, Первомайском и Советском районах. Вечером 9 мая также перекроют Октябрьский мост.