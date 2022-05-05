Как в Новосибирске отметят 9 Мая: афиша в одной картинке

В этом году все мероприятия Дня Победы пройдут в традиционном формате — до этого, во время пандемии, часть мероприятий отменяли или переносили в режим онлайн.

77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске отметят военным парадом, легкоатлетической эстафетой, салютом, патриотическими акциями и концертами. Празднование 9 Мая пройдет под названием «Новосибирск — город трудовой доблести. Всё для фронта, всё для Победы». Над городом пролетят истребители и два вертолета. В военном параде примут участие более 2000 человек.

