Как в Новосибирске отметят 9 Мая: афиша в одной картинке
В этом году вечером будет два салюта
В этом году все мероприятия Дня Победы пройдут в традиционном формате — до этого, во время пандемии, часть мероприятий отменяли или переносили в режим онлайн.
77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске отметят военным парадом, легкоатлетической эстафетой, салютом, патриотическими акциями и концертами. Празднование 9 Мая пройдет под названием «Новосибирск — город трудовой доблести. Всё для фронта, всё для Победы». Над городом пролетят истребители и два вертолета. В военном параде примут участие более 2000 человек.
Праздничные мероприятия будут в разных районах Новосибирска. Формирование колонны «Бессмертного полка» начнется в 09:00. Шествие колонны закончится у Дома офицеров (Красный проспект, 63), где пройдет концерт и выставка ретроавтомобилей. На площади Ленина пройдет легкоатлетическая эстафета имени Покрышкина, а также праздничный концерт. Один салют будет днем, во время парада. Два — вечером: на площади Ленина и Михайловской набережной.
Всю программу празднований собрали в одной инфографике:
В связи с празднованием, 5, 7, 8 мая, а также 9 мая в Новосибирске будут перекрыты несколько улиц и магистралей. Кстати, по традиции 9 мая в некоторых районах Новосибирска планируют запретить продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре.
Ветеранов начали поздравлять уже 4 мая — состоялось два импровизированных концерта во дворе дома в Октябрьском районе для участника Великой Отечественной войны Владимира Николаевича Синягина и на территории областного клинического госпиталя ветеранов войн для его пациентов.