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Проект надземного перехода на площади Лыщинского направят на повторную экспертизу

Его стоимость пока неизвестна

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Переход пройдет над улицами Блюхера, Немировича-Данченко и проспектом Карла Маркса

Переход пройдет над улицами Блюхера, Немировича-Данченко и проспектом Карла Маркса

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Для строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского в Ленинском районе Новосибирска разработают новую проектную документацию.

Переход решили построить в 2019 году. Объект должен был помочь добираться до здания новой ледовой арены. Тогда стоимость работ оценивали примерно в 300 миллионов рублей. В декабре 2020 года стало известно, что мэрия решила отказаться от строительства в рамках реконструкции площади Лыщинского для экономии средств.

— Принято решение о выделении в отдельный проект строительства пешеходного моста через автомобильные дороги, примыкающие к площади Лыщинского. Соответственно, стоимость работ в текущем уровне цен будет определена на момент разработки проектной документации и прохождения повторной государственной экспертизы, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска пояснили, что основанием для строительства перехода стал расчет интенсивности пешеходного движения. Предполагается, что объект поможет организации безопасного дорожного движения.

В конце апреля инициативная группа начала собирать подписи против строительства надземного перехода. Это объяснили тем, что конструкция стоит дорого и неудобна для горожан. Тогда же общественник Алексей Колесников объяснил в авторской колонке, что переход не поможет движению автомобилей и пешеходов.

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