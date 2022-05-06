Проект надземного перехода на площади Лыщинского направят на повторную экспертизу
Его стоимость пока неизвестна
Для строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского в Ленинском районе Новосибирска разработают новую проектную документацию.
Переход решили построить в 2019 году. Объект должен был помочь добираться до здания новой ледовой арены. Тогда стоимость работ оценивали примерно в 300 миллионов рублей. В декабре 2020 года стало известно, что мэрия решила отказаться от строительства в рамках реконструкции площади Лыщинского для экономии средств.
— Принято решение о выделении в отдельный проект строительства пешеходного моста через автомобильные дороги, примыкающие к площади Лыщинского. Соответственно, стоимость работ в текущем уровне цен будет определена на момент разработки проектной документации и прохождения повторной государственной экспертизы, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска пояснили, что основанием для строительства перехода стал расчет интенсивности пешеходного движения. Предполагается, что объект поможет организации безопасного дорожного движения.
В конце апреля инициативная группа начала собирать подписи против строительства надземного перехода. Это объяснили тем, что конструкция стоит дорого и неудобна для горожан. Тогда же общественник Алексей Колесников объяснил в авторской колонке, что переход не поможет движению автомобилей и пешеходов.