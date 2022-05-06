Проект надземного перехода на площади Лыщинского направят на повторную экспертизу

Для строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского в Ленинском районе Новосибирска разработают новую проектную документацию.



Переход решили построить в 2019 году. Объект должен был помочь добираться до здания новой ледовой арены. Тогда стоимость работ оценивали примерно в 300 миллионов рублей. В декабре 2020 года стало известно, что мэрия решила отказаться от строительства в рамках реконструкции площади Лыщинского для экономии средств.



— Принято решение о выделении в отдельный проект строительства пешеходного моста через автомобильные дороги, примыкающие к площади Лыщинского. Соответственно, стоимость работ в текущем уровне цен будет определена на момент разработки проектной документации и прохождения повторной государственной экспертизы, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

