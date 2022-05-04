Рабочие укладывали асфальт в лужу на пересечении Ленина и Советской — это попало на видео. Что говорят в мэрии?

В Новосибирске на видео попало, как рабочие укладывали асфальт в лужи на пересечении Советской и Ленина. В мэрии заявили, что теперь усилили контроль за работами.

Автор видео уточнил НГС, что кадры сделаны вечером 21 апреля.

— [Так ремонтировали] весь участок, все ямы. Там несколько кусков размером 3 на 3, — уточнил он.



Как сообщили в пресс-центре, работы на участке проводились ДЭУ № 1 .



— В настоящий момент подрядчику направлена претензия с требованием устранить замечания, обнаруженные в ходе выполнения работ в рамках требований заключенного муниципального контракта. В случае нарушения целостности уложенного покрытия на данном участке подрядной организацией будут проведены работы по восстановлению в рамках предоставленных гарантий, — рассказали в мэрии.