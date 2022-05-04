Рабочие укладывали асфальт в лужу на пересечении Ленина и Советской — это попало на видео. Что говорят в мэрии?
Власти отметили, что работы на объекте ведет ДЭУ
В Новосибирске на видео попало, как рабочие укладывали асфальт в лужи на пересечении Советской и Ленина. В мэрии заявили, что теперь усилили контроль за работами.
Автор видео уточнил НГС, что кадры сделаны вечером 21 апреля.
— [Так ремонтировали] весь участок, все ямы. Там несколько кусков размером 3 на 3, — уточнил он.
Как сообщили в пресс-центре, работы на участке проводились ДЭУ
— В настоящий момент подрядчику направлена претензия с требованием устранить замечания, обнаруженные в ходе выполнения работ в рамках требований заключенного муниципального контракта. В случае нарушения целостности уложенного покрытия на данном участке подрядной организацией будут проведены работы по восстановлению в рамках предоставленных гарантий, — рассказали в мэрии.
Там добавили, что в учреждении усилили контроль за выполнением работ.
Можно ли класть асфальт в дождь?
Есть стандарт, согласно которому асфальт следует укладывать в сухую погоду. Летом температура воздуха должна быть не ниже пяти градусов, а осенью — не ниже десяти. Холодные асфальтобетонные смеси дорожники должны уложить примерно за 15 дней до того, как начнется сезон дождей.
Однако есть погодные условия, которые на языке дорожников называются «неблагоприятными», но всё же реальными для дорожных работ, — это когда температура от +5 до -10 градусов. Дождь и снег тоже могут идти, но только если суточная норма осадков — до 5 мм.
У Росавтодора есть целая памятка по тому, как работать в непогоду. В ней написано, что перед тем как укладывать асфальт, дорогу нужно расчистить от воды механизированными щетками и просушить продувкой. В целом эксперты считают, что проводить ремонт дорог в непогоду дорого и сложно, — здесь мы рассказывали об этом подробнее.
Этой весной ямочный ремонт в городе раскритиковал губернатор Андрей Травников. После этого мэрия решила увеличить объемы ремонта.