Правительство выделит 120 млрд рублей на дороги в регионах — сколько достанется Новосибирской области

Правительство выделит 120 миллиардов рублей на ремонт и строительство федеральных, региональных и местных дорог. Эти деньги распределят в неравной степени между 63 регионами. Новосибирской области достанется чуть больше 2 миллиардов рублей (2 миллиарда 58 миллионов 400 тысяч рублей). В регионе за эти деньги отремонтируют 55 км трасс. Такое распоряжение от 22 апреля 2022 года № 979-р подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает официальный сайт правительства России.

Согласно документу, 86 миллиардов рублей направят на приведение в порядок и модернизацию региональных автодорог. Больше всего — 400 км трасс — отремонтируют в Саратовской области. При этом, по расчетам правительства РФ, даже после выполненных работ соответствовать нормативам будут менее трети дорог региона (29,1%). На втором месте по инвестициям находится Нижегородская область (отремонтируют 165 км трасс), на третьем — Самарская область (113 км).