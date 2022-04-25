Правительство выделит 120 млрд рублей на дороги в регионах — сколько достанется Новосибирской области
И куда пойдут эти деньги
Правительство выделит 120 миллиардов рублей на ремонт и строительство федеральных, региональных и местных дорог. Эти деньги распределят в неравной степени между 63 регионами. Новосибирской области достанется чуть больше 2 миллиардов рублей (2 миллиарда 58 миллионов 400 тысяч рублей). В регионе за эти деньги отремонтируют 55 км трасс. Такое распоряжение от 22 апреля 2022 года
Согласно документу, 86 миллиардов рублей направят на приведение в порядок и модернизацию региональных автодорог. Больше всего — 400 км трасс — отремонтируют в Саратовской области. При этом, по расчетам правительства РФ, даже после выполненных работ соответствовать нормативам будут менее трети дорог региона (29,1%). На втором месте по инвестициям находится Нижегородская область (отремонтируют 165 км трасс), на третьем — Самарская область (113 км).
Еще 34 миллиарда рублей пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт федеральных трасс. Это направлено на обновление дорог, формирующих международный маршрут Европа — Западный Китай, куда входит Новосибирская область. Также на эти деньги модернизируют внутреннее направление Казань — Екатеринбург и участки, соединяющие города Золотого кольца.
Согласно информации из распоряжения, в Новосибирской области менее половины дорог соответствуют нормативам (планируется, что к 1 января 2023 года этот показатель достигнет 44,3%).
В 2022 году под Новосибирском начнут ремонт участка федеральной трассы «Чуйский тракт» с