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Правительство выделит 120 млрд рублей на дороги в регионах — сколько достанется Новосибирской области

И куда пойдут эти деньги

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За эти деньги отремонтируют 55 км трасс

За эти деньги отремонтируют 55 км трасс

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Правительство выделит 120 миллиардов рублей на ремонт и строительство федеральных, региональных и местных дорог. Эти деньги распределят в неравной степени между 63 регионами. Новосибирской области достанется чуть больше 2 миллиардов рублей (2 миллиарда 58 миллионов 400 тысяч рублей). В регионе за эти деньги отремонтируют 55 км трасс. Такое распоряжение от 22 апреля 2022 года № 979-р подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает официальный сайт правительства России.

Согласно документу, 86 миллиардов рублей направят на приведение в порядок и модернизацию региональных автодорог. Больше всего — 400 км трасс — отремонтируют в Саратовской области. При этом, по расчетам правительства РФ, даже после выполненных работ соответствовать нормативам будут менее трети дорог региона (29,1%). На втором месте по инвестициям находится Нижегородская область (отремонтируют 165 км трасс), на третьем — Самарская область (113 км).

Еще 34 миллиарда рублей пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт федеральных трасс. Это направлено на обновление дорог, формирующих международный маршрут Европа — Западный Китай, куда входит Новосибирская область. Также на эти деньги модернизируют внутреннее направление Казань — Екатеринбург и участки, соединяющие города Золотого кольца.

Согласно информации из распоряжения, в Новосибирской области менее половины дорог соответствуют нормативам (планируется, что к 1 января 2023 года этот показатель достигнет 44,3%).

В 2022 году под Новосибирском начнут ремонт участка федеральной трассы «Чуйский тракт» с 72-го по 90-й километр. Максимальная стоимость работ, по данным сайта госзакупок, составляет 247,5 миллиона рублей. Аукцион на выполнение работ объявило ФКУ «Сибуправтодор».

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