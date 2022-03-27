Участок Чуйского тракта отремонтируют под Новосибирском — показываем его на карте

Под Новосибирском в этом году начнут ремонт участка федеральной трассы «Чуйский тракт» с
— Участок автодороги находится в Черепановском и Искитимском районах Новосибирской области. Административным центром является Новосибирск, удаленный от места работ на 72 километра. Ближайшие населенные пункты с севера — рабочий поселок Линево в 5 километрах от начала трассы, в 2 километрах от конца трассы — рабочий поселок Дорогино. Протяженность участка составляет
По данным заказчика, в сутки на этом участке проезжает в среднем 8807 машин. Победитель аукциона должен будет провести подготовительные работы, очистить дорогу от пыли и грязи, выполнить фрезерование покрытия, устранить просадки и обустроить новые защитные слои. Затем на участке укрепят обочины, нанесут разметку и заменят дорожные датчики.
Заявки на участие в торгах принимают до 11 апреля. Работы должны выполнить в период с 21 мая 2022 года по 1 сентября 2023 года.
Ранее стало известно, что в этом году отремонтируют другой участок Чуйского тракта, который находится в районе села Лебедевка. На работы выделили