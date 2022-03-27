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Участок Чуйского тракта отремонтируют под Новосибирском — показываем его на карте

На работы выделили 247,5 миллиона рублей

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Работы выполнят до сентября 2023 года

Работы выполнят до сентября 2023 года

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Под Новосибирском в этом году начнут ремонт участка федеральной трассы «Чуйский тракт» с 72-го по 90-й километр. Максимальная стоимость работ, по данным сайта госзакупок, составляет 247,5 миллиона рублей. Аукцион на выполнение работ объявило ФКУ «Сибуправтодор».

— Участок автодороги находится в Черепановском и Искитимском районах Новосибирской области. Административным центром является Новосибирск, удаленный от места работ на 72 километра. Ближайшие населенные пункты с севера — рабочий поселок Линево в 5 километрах от начала трассы, в 2 километрах от конца трассы — рабочий поселок Дорогино. Протяженность участка составляет 17,957 километра, — говорится в проектной документации.

Протяженность участка — почти <nobr class="_">18 километров</nobr>

Протяженность участка — почти 18 километров

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По данным заказчика, в сутки на этом участке проезжает в среднем 8807 машин. Победитель аукциона должен будет провести подготовительные работы, очистить дорогу от пыли и грязи, выполнить фрезерование покрытия, устранить просадки и обустроить новые защитные слои. Затем на участке укрепят обочины, нанесут разметку и заменят дорожные датчики.

Заявки на участие в торгах принимают до 11 апреля. Работы должны выполнить в период с 21 мая 2022 года по 1 сентября 2023 года.

Ранее стало известно, что в этом году отремонтируют другой участок Чуйского тракта, который находится в районе села Лебедевка. На работы выделили 264,4 миллиона рублей.

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Чуйский трактремонт дорог«Сибуправтодор»
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