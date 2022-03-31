Когда отремонтируют улицу Ленина и что будет с мостовой — ответ мэрии Новосибирска

Ранее краевед Константин Голодяев рассказал, как в Новосибирске появились мостовые и почему горожане не хотели, чтобы дороги закатали в асфальт.



Проект реконструкции и благоустройства улицы Ленина лег в основу концепции строительства нового жилого комплекса на месте «Универсама»: архитекторы увязали благоустройство участка с улицей в целом.

