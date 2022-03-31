Когда отремонтируют улицу Ленина и что будет с мостовой — ответ мэрии Новосибирска

В мэрии Новосибирска рассказали, оставят ли на улице Ленина историческую мостовую — ее участки с каждым годом всё больше выступают из-под асфальта.
Участок улицы от площади Ленина до проспекта Димитрова входит в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», проект его реконструкции был разработан еще в 2017 году.
— В рамках разработанной проектно-сметной документации не предусмотрено сохранение булыжной мостовой, но дизайн-проектом было предусмотрено сохранение и восстановление исторического облика улицы с выявлением островков старой булыжной мостовой, скрытой сейчас под асфальтом, — рассказали в департаменте культуры, спорта и молодежной политики, который курирует муниципальную программу.
К моменту реализации проект будут актуализировать, поэтому сохранение мостовой в мэрии будут обсуждать дополнительно. По информации департамента, улица Ленина сегодня занимает последнее место в списке из 11 территорий, на которых проведут благоустройство по программе.
— При условии сохранения сложившейся практики финансирования проектов в рамках действующей программы по комфортной среде ориентировочный срок благоустройства этой территории — не ранее 2028 года, разработка проектно-сметной документации — не ранее 2027 года, — уточнили в мэрии.
Ранее краевед Константин Голодяев рассказал, как в Новосибирске появились мостовые и почему горожане не хотели, чтобы дороги закатали в асфальт.
Проект реконструкции и благоустройства улицы Ленина лег в основу концепции строительства нового жилого комплекса на месте «Универсама»: архитекторы увязали благоустройство участка с улицей в целом.