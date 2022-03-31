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Когда отремонтируют улицу Ленина и что будет с мостовой — ответ мэрии Новосибирска

Улица вошла в программу нацпроекта «Жилье и городская среда», рассчитанного до 2030 года

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Участки мостовой на Ленина стали появляться несколько лет назад, к весне 2022 года они стали шире

Участки мостовой на Ленина стали появляться несколько лет назад, к весне 2022 года они стали шире

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В мэрии Новосибирска рассказали, оставят ли на улице Ленина историческую мостовую — ее участки с каждым годом всё больше выступают из-под асфальта.

Участок улицы от площади Ленина до проспекта Димитрова входит в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», проект его реконструкции был разработан еще в 2017 году.

— В рамках разработанной проектно-сметной документации не предусмотрено сохранение булыжной мостовой, но дизайн-проектом было предусмотрено сохранение и восстановление исторического облика улицы с выявлением островков старой булыжной мостовой, скрытой сейчас под асфальтом, — рассказали в департаменте культуры, спорта и молодежной политики, который курирует муниципальную программу.

К моменту реализации проект будут актуализировать, поэтому сохранение мостовой в мэрии будут обсуждать дополнительно. По информации департамента, улица Ленина сегодня занимает последнее место в списке из 11 территорий, на которых проведут благоустройство по программе.

— При условии сохранения сложившейся практики финансирования проектов в рамках действующей программы по комфортной среде ориентировочный срок благоустройства этой территории — не ранее 2028 года, разработка проектно-сметной документации — не ранее 2027 года, — уточнили в мэрии.

Ранее краевед Константин Голодяев рассказал, как в Новосибирске появились мостовые и почему горожане не хотели, чтобы дороги закатали в асфальт.

Проект реконструкции и благоустройства улицы Ленина лег в основу концепции строительства нового жилого комплекса на месте «Универсама»: архитекторы увязали благоустройство участка с улицей в целом.

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