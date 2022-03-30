Столетняя мостовая оголилась в центре Новосибирска. Краевед — о том, как ее делали и почему люди были против асфальта

Томская газета «Сибирская жизнь» полна фельетонов и издевок: «Спешу на воздух, сгорая нетерпением обозревать достопримечательности... Иду по узенькой тропинке возле заплотов (заборов. — Прим. авт.), а когда кто-либо встречается — забредаю по колено в снег... Насыпалось немножко в сапоги: тает... Немножко неприятно, но ничего... Зато я в "Чикаго". Даже пройти тяжело — из-под ног разбегаются свиньи и куры, но эти хотя бы полезные».



Впервые работы по «исправлению дорог» начались после знаменитого пожара 1909 года. Сначала для устройства дорог стали применять навоз, благо, этого добра хватало. Но он был скользок, и газета «Обская жизнь» описывает несколько случаев, когда лошади, поскользнувшись на нём, родимом, сваливались в овраг вместе с грузом. Лошади калечились, груз портился.



Осенью 1910 года, во время посещения Ново-Николаевска премьер-министром империи Петром Аркадьевичем Столыпиным, городская власть попросила у премьера денег на мощение дорог, и тот обещал свое содействие. Кто-то сразу вспомнил подсказку из газеты «Сибирская жизнь» еще 1901 года: «…из источников будем брать суммы на содержание города и его повинности… Мы и с базаров малую толику возьмем, и с пристанских мест копеечку выручим, да и попудного, повозного сбора у нас — ой много за зиму бывает здесь… О, тогда вы увидите, читатель, что Ново-Николаевск — пожалуй, сибирским Чикаго станет».

