Массовое ДТП с участием семи машин произошло на Северном объезде, есть пострадавшие — видео последствий

Утром 31 марта на Северном объезде в массовое ДТП попали семь машин, два человека пострадали. Подробности НГС рассказали в пресс-службе областного главка полиции.
— По предварительной информации, водитель автомобиля «МАН» совершил наезд на «Газель», которая ранее столкнулась с отбойником. Столкновение грузовика с «Газелью» спровоцировало еще пять последующих столкновений. Всего в ДТП попали семь машин. Водитель и пассажир «Газели» обратились за медицинской помощью, их доставили в больницу. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД на месте событий, — сообщили в МВД НСО.
Читатель НГС Юрий проезжал мимо места ДТП, он отправил в редакцию видео последствий столкновений автомобилей.
— Снял видео в половине одиннадцатого, пострадавших не видел. Движение затруднено, но возможно, — сказал НГС Юрий.
30 марта 40-летний водитель грузовичка скончался по пути в больницу после ДТП в Советском районе.