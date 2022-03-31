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СрочноМассовое ДТП на Северном объезде — видео с места
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Массовое ДТП с участием семи машин произошло на Северном объезде, есть пострадавшие — видео последствий

Из-за аварии два человека попали в больницу

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События на Северном объезде разворачивались как снежный ком

События на Северном объезде разворачивались как снежный ком

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Утром 31 марта на Северном объезде в массовое ДТП попали семь машин, два человека пострадали. Подробности НГС рассказали в пресс-службе областного главка полиции.

— По предварительной информации, водитель автомобиля «МАН» совершил наезд на «Газель», которая ранее столкнулась с отбойником. Столкновение грузовика с «Газелью» спровоцировало еще пять последующих столкновений. Всего в ДТП попали семь машин. Водитель и пассажир «Газели» обратились за медицинской помощью, их доставили в больницу. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД на месте событий, — сообщили в МВД НСО.

Читатель НГС Юрий проезжал мимо места ДТП, он отправил в редакцию видео последствий столкновений автомобилей.

— Снял видео в половине одиннадцатого, пострадавших не видел. Движение затруднено, но возможно, — сказал НГС Юрий.

30 марта 40-летний водитель грузовичка скончался по пути в больницу после ДТП в Советском районе.

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