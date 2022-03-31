Массовое ДТП с участием семи машин произошло на Северном объезде, есть пострадавшие — видео последствий

Утром 31 марта на Северном объезде в массовое ДТП попали семь машин, два человека пострадали. Подробности НГС рассказали в пресс-службе областного главка полиции.



— По предварительной информации, водитель автомобиля «МАН» совершил наезд на «Газель», которая ранее столкнулась с отбойником. Столкновение грузовика с «Газелью» спровоцировало еще пять последующих столкновений. Всего в ДТП попали семь машин. Водитель и пассажир «Газели» обратились за медицинской помощью, их доставили в больницу. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД на месте событий, — сообщили в МВД НСО.

