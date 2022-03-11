На опоре Бугринского моста появились трещины — в мэрии объяснили, почему и что с ней сделают

В Новосибирске на одной из опор Бугринского моста на прошлой неделе жители заметили трещины. Также по ней активно стекала вода. В мэрии Новосибирска сообщили, что с жалобами к ним никто не обращался, но опору проверили.

— Специалистами МКУ «Гормост» при выезде на место установлено, что в результате порыва компрессионной резины в деформационном шве на опоре № 7 правого берега талая вода с проезжей части стекает по деформационному шву на тело опоры. В результате резкого похолодания 8–10 марта 2022 года на опоре образовалась наледь, которая в свою очередь вспучила декоративную штукатурку колонны. На несущую способность опоры № 7 это не влияет, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска.