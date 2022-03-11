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На опоре Бугринского моста появились трещины — в мэрии объяснили, почему и что с ней сделают

Ремонт начнут, когда станет теплее

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Жители заметили трещины на прошлой неделе

Жители заметили трещины на прошлой неделе

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В Новосибирске на одной из опор Бугринского моста на прошлой неделе жители заметили трещины. Также по ней активно стекала вода. В мэрии Новосибирска сообщили, что с жалобами к ним никто не обращался, но опору проверили.

— Специалистами МКУ «Гормост» при выезде на место установлено, что в результате порыва компрессионной резины в деформационном шве на опоре № 7 правого берега талая вода с проезжей части стекает по деформационному шву на тело опоры. В результате резкого похолодания 8–10 марта 2022 года на опоре образовалась наледь, которая в свою очередь вспучила декоративную штукатурку колонны. На несущую способность опоры № 7 это не влияет, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

«Гормост» планирует провести ремонт.

— Для решения данного вопроса необходим ремонт деформационного шва (замена элемента компрессионной резины), который планируется провести в теплое время года силами МКУ «Гормост», — добавили в ведомстве.

В феврале в Новосибирске обледенела одна из опор Октябрьского моста — это произошло из-за дефекта теплотрассы.

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Бугринский мостопора моста
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