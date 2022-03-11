На опоре Бугринского моста появились трещины — в мэрии объяснили, почему и что с ней сделают

В Новосибирске на одной из опор Бугринского моста на прошлой неделе жители заметили трещины. Также по ней активно стекала вода. В мэрии Новосибирска сообщили, что с жалобами к ним никто не обращался, но опору проверили.
— Специалистами МКУ «Гормост» при выезде на место установлено, что в результате порыва компрессионной резины в деформационном шве на опоре
«Гормост» планирует провести ремонт.
— Для решения данного вопроса необходим ремонт деформационного шва (замена элемента компрессионной резины), который планируется провести в теплое время года силами МКУ «Гормост», — добавили в ведомстве.
В феврале в Новосибирске обледенела одна из опор Октябрьского моста — это произошло из-за дефекта теплотрассы.