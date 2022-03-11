Ямы, трещины, колея: под Новосибирском отремонтируют одну из самых проблемных дорог региона



Также ТУАД объявил закупку на ремонт другого участка объезда длиной в 3583 метра. Согласно сайту «Контур.Фокус», подрядчика определят после 14 марта. На участке обновят покрытие, которое сделано из щебня. Как уточнили в ТУАД, в 2023 году планируется потратить 26 миллионов рублей на ремонт еще 1700 метров объезда Коченёво.

В этом году ТУАД объявил 18 аукционов на ремонт участков дорог Новосибирской области. На них готовы потратить около 1 миллиарда рублей. Цена самого дорогого объекта — 243 миллиона рублей.