Ямы, трещины, колея: под Новосибирском отремонтируют одну из самых проблемных дорог региона

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области заключило контракт на ремонт километрового участка объездной дороги поселка Коченёво под Новосибирском за 62 миллиона рублей в 2022 году. В управлении ее назвали одной из самых проблемных во всем регионе.
Работы выполнит «Новосибирскавтодор». По данным пресс-службы ТУАД НСО, компания отремонтирует участок дороги Н-1212 — 1-й километр автодороги Н-1206 длиной в 1037 метров. На нем уложат асфальтобетонное покрытие.
— Дорога долгое время была одной из самых проблемных — специалисты фиксировали много ям, трещин, колею. Это важное направление — по дороге ежедневно перевозят товары первой необходимости, доставляют продукты, строительные материалы, одежду. С наступлением благоприятного температурного режима весной 2022 года подрядчик начнет ремонт, — добавили в ТУАД.
Помимо замены покрытия, на объезде также установят дорожные знаки со световозвращающим материалом, сигнальные столбики, нанесут разметку. Работы планируют завершить до осени. На работы в этом году выделили 62 миллиона рублей.
АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. Выручка за 2020 год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона.
Также ТУАД объявил закупку на ремонт другого участка объезда длиной в 3583 метра. Согласно сайту «Контур.Фокус», подрядчика определят после 14 марта. На участке обновят покрытие, которое сделано из щебня. Как уточнили в ТУАД, в 2023 году планируется потратить 26 миллионов рублей на ремонт еще 1700 метров объезда Коченёво.
В этом году ТУАД объявил 18 аукционов на ремонт участков дорог Новосибирской области. На них готовы потратить около 1 миллиарда рублей. Цена самого дорогого объекта — 243 миллиона рублей.