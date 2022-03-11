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Ямы, трещины, колея: под Новосибирском отремонтируют одну из самых проблемных дорог региона

По ней перевозят товары первой необходимости

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Работы начнут весной

Работы начнут весной

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Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области заключило контракт на ремонт километрового участка объездной дороги поселка Коченёво под Новосибирском за 62 миллиона рублей в 2022 году. В управлении ее назвали одной из самых проблемных во всем регионе.

Работы выполнит «Новосибирскавтодор». По данным пресс-службы ТУАД НСО, компания отремонтирует участок дороги Н-1212 — 1-й километр автодороги Н-1206 длиной в 1037 метров. На нем уложат асфальтобетонное покрытие.

На дороге «Новосибирскавтодор» отремонтирует участок с 0-го по 1037-й метр

На дороге «Новосибирскавтодор» отремонтирует участок с 0-го по 1037-й метр

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— Дорога долгое время была одной из самых проблемных — специалисты фиксировали много ям, трещин, колею. Это важное направление — по дороге ежедневно перевозят товары первой необходимости, доставляют продукты, строительные материалы, одежду. С наступлением благоприятного температурного режима весной 2022 года подрядчик начнет ремонт, — добавили в ТУАД.

Ремонт этого участка проведут в 2023 году

Ремонт этого участка проведут в 2023 году

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Помимо замены покрытия, на объезде также установят дорожные знаки со световозвращающим материалом, сигнальные столбики, нанесут разметку. Работы планируют завершить до осени. На работы в этом году выделили 62 миллиона рублей.

АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. Выручка за 2020 год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона.


Также ТУАД объявил закупку на ремонт другого участка объезда длиной в 3583 метра. Согласно сайту «Контур.Фокус», подрядчика определят после 14 марта. На участке обновят покрытие, которое сделано из щебня. Как уточнили в ТУАД, в 2023 году планируется потратить 26 миллионов рублей на ремонт еще 1700 метров объезда Коченёво.

В этом году ТУАД объявил 18 аукционов на ремонт участков дорог Новосибирской области. На них готовы потратить около 1 миллиарда рублей. Цена самого дорогого объекта — 243 миллиона рублей.

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ТУАДобъездремонт дорог
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