Миллиард рублей потратят на ремонт дорог в Новосибирской области — работы пройдут на 18 участках

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило 18 аукционов на ремонт участков в регионе. Общая максимальная стоимость работ — 1,023 миллиарда рублей, средства выделят из областного бюджета.
По данным сервиса «Контур.Закупки», самый дорогой из этих объектов — дорога Куйбышев — Северное в Северном районе НСО. Подрядчик должен отремонтировать 2 участка протяженностью 1,2 и 4,8 километра. Стоимость работ оценили в 243,9 миллиона рублей. На дороге уложат асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку с термопластиком, установят новые знаки и сигнальные столбики. Работы должны выполнить с 27 июня 2022 года до 17 июля 2023 года.
Второй по стоимости объект — участок в 13 километров на дороге Здвинск —
Также в этом году отремонтируют два участка общей протяженностью в 4 километра на дороге Здвинск — Барабинск. За укладку асфальтобетонного покрытия, устранение пучин, нанесение разметки и установку дорожных знаков подрядчику готовы заплатить 108,04 миллиона рублей. Работы выполнят с 27 июня по 25 августа.
Кроме этого, в Новосибирской области отремонтируют участки дорог Здвинск — Верх-Урюм — Лянино — Мамон,
Заявки на участие в торгах принимают до 14 и 21 марта.
Ранее стало известно, что в этом году в Новосибирской области также отремонтируют участки Чуйского тракта, трассы «Сибирь» и «Иртыш». На это направят более 1 миллиарда рублей.