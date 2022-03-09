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Миллиард рублей потратят на ремонт дорог в Новосибирской области — работы пройдут на 18 участках

Речь идет о дорогах в Северном, Барабинском, Здвинском и других районах

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Дороги начнут ремонтировать в этом году

Дороги начнут ремонтировать в этом году

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Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило 18 аукционов на ремонт участков в регионе. Общая максимальная стоимость работ — 1,023 миллиарда рублей, средства выделят из областного бюджета.

По данным сервиса «Контур.Закупки», самый дорогой из этих объектов — дорога Куйбышев — Северное в Северном районе НСО. Подрядчик должен отремонтировать 2 участка протяженностью 1,2 и 4,8 километра. Стоимость работ оценили в 243,9 миллиона рублей. На дороге уложат асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку с термопластиком, установят новые знаки и сигнальные столбики. Работы должны выполнить с 27 июня 2022 года до 17 июля 2023 года.

Второй по стоимости объект — участок в 13 километров на дороге Здвинск — 157-й километр дороги К-01. За него подрядчику готовы заплатить 151,2 миллиона рублей. Победителю предстоит выполнить подготовительные и земляные работы, восстановить покрытие щебеночно-песчаной смесью, уложить дорожную одежду на пересечениях и примыканиях. На участке поставят сигнальные столбики и дорожные знаки. Работы выполнят в срок с 28 июня 2022 года по 17 июля 2023 года.

Также в этом году отремонтируют два участка общей протяженностью в 4 километра на дороге Здвинск — Барабинск. За укладку асфальтобетонного покрытия, устранение пучин, нанесение разметки и установку дорожных знаков подрядчику готовы заплатить 108,04 миллиона рублей. Работы выполнят с 27 июня по 25 августа.

Кроме этого, в Новосибирской области отремонтируют участки дорог Здвинск — Верх-Урюм — Лянино — Мамон, 992-й километр автодороги М-51 Купино — Карасук, 118-й километр автодороги Р-255 Кривояш, 81-й километр автодороги К-07 — Баклуши, 15-й километр дороги К-27 — Луговой. Ремонты проведут также на дорогах в Коченёвском, Каргатском, Куйбышевском, Чановском, Барабинском, Убинском, Усть-Тарском, Венгеровском, Северном и Здвинском районах. Общая стоимость работ на объектах — 519,8 миллиона рублей.

Заявки на участие в торгах принимают до 14 и 21 марта.

Ранее стало известно, что в этом году в Новосибирской области также отремонтируют участки Чуйского тракта, трассы «Сибирь» и «Иртыш». На это направят более 1 миллиарда рублей.

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