Миллиард рублей потратят на ремонт дорог в Новосибирской области — работы пройдут на 18 участках

Заявки на участие в торгах принимают до 14 и 21 марта.



Ранее стало известно, что в этом году в Новосибирской области также отремонтируют участки Чуйского тракта, трассы «Сибирь» и «Иртыш». На это направят более 1 миллиарда рублей.