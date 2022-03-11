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«Спрос на такси вырос многократно»: новосибирцы не хотят в мороз ездить на общественном транспорте

Горожане хотят доехать на работу «от двери до двери»

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Стоимость услуг в среднем выросла на 100–150 рублей на маршруте средней длины

Стоимость услуг в среднем выросла на 100–150 рублей на маршруте средней длины

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В Новосибирске резко вырос спрос на такси из-за морозов — вместе с этим поднялись и цены на поездки. В итоге стоимость услуг в среднем выросла на 100–150 рублей на маршруте средней длины. Высокий спрос подтверждают как агрегаторы, так и водители.

— Сами тарифы, из которых складывается цена поездки, — стоимость 1 км и 1 минуты — в сервисе не менялись. Однако стоит учитывать, что на итоговую цену влияет и объем спроса — из-за морозов и снегопада в последние дни в Новосибирске больше людей пересаживается на такси, хотят доехать от двери до двери, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе «Яндекс.Такси». — Чем больше водителей готовы принять заказ, тем ниже будет стоимость. И наоборот — чем меньше свободных водителей на линии, тем дороже может быть поездка. Спрос вырос многократно, поэтому в сервисе периодически действует повышающий коэффициент. Это вынужденная и временная мера, которая позволяет уехать на такси тем, кому это нужно срочно.

Агрегатор заверил, что вместе с таксопарками-партнерами старается привлечь на линию как можно больше водителей.

В «Ситимобил» также отметили увеличение спроса. При этом в компании заверили, что не меняли тарифы, а цена поездки формируется с помощью алгоритмов.

— При увеличении спроса цена поездки может вырасти из-за появления повышающих коэффициентов, поскольку задача алгоритмов — удовлетворить спрос, эффективно распределить заказы и загрузить автомобили на линии, — объяснили в пресс-службе агрегатора. — Если бы они не работали, в часы пик большое количество людей просто не смогло бы в принципе воспользоваться услугами, так как не нашелся бы водитель, готовый выполнить их заказ. Повышенный спрос характерен в том числе в холодное время года, так как как можно больше людей выбирают такси, чтобы с комфортом передвигаться по городу. Учитывая свою социальную ответственность как важную составляющую транспортной инфраструктуры города, в экстренных случаях мы стараемся ограничивать действия алгоритмов.

В Новосибирске 9 марта резко подскочила цена на такси. Средняя цена поездки выросла на 100–150 рублей в зависимости от района. И водители, и сами алгоритмы агрегаторов объяснили это нехваткой машин на линии.

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«Яндекс.Такси»таксицены на такси
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