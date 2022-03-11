«Спрос на такси вырос многократно»: новосибирцы не хотят в мороз ездить на общественном транспорте

В Новосибирске резко вырос спрос на такси из-за морозов — вместе с этим поднялись и цены на поездки. В итоге стоимость услуг в среднем выросла на 100–150 рублей на маршруте средней длины. Высокий спрос подтверждают как агрегаторы, так и водители.

— Сами тарифы, из которых складывается цена поездки, — стоимость 1 км и 1 минуты — в сервисе не менялись. Однако стоит учитывать, что на итоговую цену влияет и объем спроса — из-за морозов и снегопада в последние дни в Новосибирске больше людей пересаживается на такси, хотят доехать от двери до двери, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе «Яндекс.Такси». — Чем больше водителей готовы принять заказ, тем ниже будет стоимость. И наоборот — чем меньше свободных водителей на линии, тем дороже может быть поездка. Спрос вырос многократно, поэтому в сервисе периодически действует повышающий коэффициент. Это вынужденная и временная мера, которая позволяет уехать на такси тем, кому это нужно срочно.