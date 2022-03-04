В Новосибирской области на три дня изменится расписание пригородных поездов

С 5 по 8 марта в Новосибирской области временно изменится расписание пригородных поездов, сообщает «Экспресс-пригород». Это произойдет из-за празднования Международного женского дня.
В субботу, 5 марта, пригородные поезда будут курсировать по графику буднего дня.
С воскресенья по понедельник, 6, 7 и 8 марта, поезда будут ходить по графику выходного дня.
В Новосибирске с 1 января поднялась стоимость проезда в электричках. Новые тарифы были утверждены в декабре прошлого года.
В 2021 году в Новосибирской области пригородные поезда перевезли больше 19,5 миллиона пассажиров. По сравнению с 2020 годом пассажиропоток вырос на 14,2%, сообщили в «Экспресс-пригород».