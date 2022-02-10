ГИБДД год будет ограничивать движение на перекрестке улиц Кирова и Лобова, чтобы поставить камеры

В Новосибирске в течение года будут ограничивать движение на дорогах на перекрестке улиц Кирова и Лобова.
— В связи с установкой комплексов и приборов фото- и видеофиксации правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения, с января 2022 года по 31 декабря текущего года, на пересечении улиц Кирова-Лобова будут проводиться дорожные работы на проезжей части, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.
Как объяснили в ведомстве, работы будут проводиться постепенно, поэтому полного перекрытия движения не будет. В ГИБДД водителей попросили быть более внимательными на этом участке дороги.
В конце прошлого года Центр управления городским автоэлектротранспортом Новосибирска уточнил очередной срок ограничения движения по Ипподромской в районе строительства четвертого моста — его продлили на 90 дней.