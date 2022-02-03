Строительство перехода от ТЦ «Гранит» к метро завершат летом

Строительство подземного перехода от торгового центра «Гранит» к станции метро «Площадь Маркса» в Новосибирске планируют завершить в июне. Работы начнут в феврале.
— Строительство начнется в течение полутора недель. Мы подали извещение в Госстройнадзор, он должен принять решение о закреплении строительного контроля, и всё, начинаем работу. Застройщиком выступаем мы, имущество автоматически станет муниципальной собственностью. Финансирует строительство «Гранит», — рассказал НГС директор муниципального предприятия «Метро Мир» Александр Мысик.
Средства на строительство выделяет частный инвестор, чтобы снизить нагрузку на городской бюджет.
— Мы стараемся привлечь деньги частных инвесторов, которые выступают с теми или иными инициативами. На мой взгляд, это хорошо. Это снижает нагрузку на бюджет, ускоряет решение проблемы. «Гранит» строит современный торговый комплекс, разрешение получено. Мы уйдем от хаотичной ларьковой системы на площади Маркса, — рассказал 3 февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.
По словам главы города, переход к метро также построят от гостиницы «Турист» на площади Маркса.
В январе в Новосибирске закончили строительство первого этапа надземного перехода к новой ледовой арене. Полностью работы собираются завершить в августе, а затем открыть для пешеходов вместе с остальной инфраструктурой для нового ЛДС.
На площади Маркса продолжается строительство еще одного торгового центра — «Грани». НГС разобрался, кто возводит восьмой по счету торговый комплекс в этом районе и каким будет объект. Читайте подробности в материале Стаса Соколова.