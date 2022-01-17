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К новой ледовой арене Новосибирска проложили переход — почему его не могут открыть

В феврале на объекте установят лифты

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Переход не смогут открыть, пока не завершат строительство «Спортивной» и ЛДС

Переход не смогут открыть, пока не завершат строительство «Спортивной» и ЛДС

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В Новосибирске завершили строительство первого этапа пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста. Его планируют сдать в эксплуатацию в августе этого года.

По данным разрешения на ввод в эксплуатацию, площадь застройки объекта составляет 792,2 квадратного метра. Стоимость работ по данным на 2018 год — 289,7 миллиона рублей.

Переход нужен для того, чтобы можно было добраться до нового ЛДС

Переход нужен для того, чтобы можно было добраться до нового ЛДС

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— Завершены работы первого этапа, без лифтов. Их установят на втором этапе в феврале. Окончательно эксплуатировать переход можно будет после ввода в эксплуатацию всей строительной части, связанной со станцией «Спортивная» и ледовой ареной. Открытие будет, скорее всего, в августе этого года, — рассказал НГС директор муниципального предприятия «Метро Мир» Александр Мысик.

После установки лифтов объект законсервируют до того момента, пока не завершатся остальные строительные работы для ЛДС и «Спортивной»

После установки лифтов объект законсервируют до того момента, пока не завершатся остальные строительные работы для ЛДС и «Спортивной»

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Ранее в Новосибирске объявили аукцион на строительство последнего этапа станции метро «Спортивная». Работы оценили более чем в 600 миллионов рублей. В декабре на объекте запустили эскалаторы — посмотрите, как они выглядят.

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ЛДСОктябрьский мостпереход
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