К новой ледовой арене Новосибирска проложили переход — почему его не могут открыть

В Новосибирске завершили строительство первого этапа пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста. Его планируют сдать в эксплуатацию в августе этого года.
По данным разрешения на ввод в эксплуатацию, площадь застройки объекта составляет 792,2 квадратного метра. Стоимость работ по данным на 2018 год — 289,7 миллиона рублей.
— Завершены работы первого этапа, без лифтов. Их установят на втором этапе в феврале. Окончательно эксплуатировать переход можно будет после ввода в эксплуатацию всей строительной части, связанной со станцией «Спортивная» и ледовой ареной. Открытие будет, скорее всего, в августе этого года, — рассказал НГС директор муниципального предприятия «Метро Мир» Александр Мысик.
Ранее в Новосибирске объявили аукцион на строительство последнего этапа станции метро «Спортивная». Работы оценили более чем в 600 миллионов рублей. В декабре на объекте запустили эскалаторы — посмотрите, как они выглядят.