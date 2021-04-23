Дорогу к площади Труда перекроют в Новосибирске на пять часов — рассказываем, как будут ездить водители

24 апреля в Новосибирске перекроют дороги на левом берегу для проведения легкоатлетической эстафеты. Она посвящена памяти воинов-сибиряков, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.



Движение закроют с 09:00 до 14:00 от площади Станиславского до площади Труда, а также на участках улиц Плахотного, Пархоменко и Котовского.