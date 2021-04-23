Дорогу к площади Труда перекроют в Новосибирске на пять часов — рассказываем, как будут ездить водители

В Новосибирске перекроют дорогу у площади Труда
24 апреля в Новосибирске перекроют дороги на левом берегу для проведения легкоатлетической эстафеты. Она посвящена памяти воинов-сибиряков, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.
Движение закроют с 09:00 до 14:00 от площади Станиславского до площади Труда, а также на участках улиц Плахотного, Пархоменко и Котовского.
Из-за перекрытий изменится движение общественного транспорта. Автобусы №16 и 19 будут двигаться от Ватутина к площади Труда, дале — по обычной схеме. Движение маршрута №64 организуют через площадь Станиславского, улицы Титова, Троллейную, Широкую и площадь Труда. Автобусы №4, №14, и №24 будут ходить через Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, площадь Маркса, улицу Ватутина и площадь Труда.
Маршрут автобуса №43 также изменится. Движение организуют через улицы Широкую, Ватутина, Блюхера, Покрышкина и Сибиряков-Гвардейцев. Автобусы №1, №55, №79 и №89 будут двигаться через Титова, Троллейную, Широкую и площадь Труда.
Изменения затронут и движение троллейбусов. Маршрут №4 пройдет через улицу Покрышкина, площадь Маркса, улицу Ватутина и площадь труда. №24 будет ездить через площадь Станиславского, улицу Титова, площадь Маркса, Ватутина и площадь Труда.
Маршрутка №54 будет курсировать через Титова, Троллейную и Пархоменко, а №10 и №12 через Титова, Троллейную, Широкую и площадь Труда. Далее все маршруты будут двигаться по обычной схеме.
Ранее на площади Труда ограничили движение из-за строительства четвертого моста через Обь. Там регулярно собираются пробки. НГС выяснил, когда движение восстановят. На этой неделе власти региона сообщили, что летом из-за работ также поменяют схему движения на Станционной.