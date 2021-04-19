На Станционной изменят схему движения

В Новосибирске изменят схему движения на Станционной
В Новосибирске поменяют светофорный режим на площадях Труда и Энергетиков, а на Станционной летом планируют изменить схему движения автомобилей.
— В августе будет очередное изменение схемы движения по улице Станционной, проезжую часть сместят в правую сторону. Внесли изменение в схему, определили, чтобы была третья полоса движения, — рассказал глава Министерства транспорта НСО Анатолий Костылевский во время совещания в правительстве НСО
Он также сообщил, что на площадях Труда и Энергетиков уложили
— Необходима помощь по регулированию инспекторами ГИБДД, это существенно повлияло бы на разгрузку. Будем смотреть, при возникновении деформаций — устранять, — добавил Анатолий Костылевский об обстановке на Станционной и двух площадях левого берега.
Дорогу на площади Труда сузили из-за строительства четвертого моста. В январе этого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда ограничения могут быть сняты. Также о сроках сужения рассказали в группе компаний «ВИС», которая занимается строительством нового моста.