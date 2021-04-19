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На Станционной изменят схему движения

Дорожники постелили новый асфальт на площади Труда, чтобы уменьшить количество пробок

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На левом и правом берегах заменили асфальт у будущего четвертого моста

На левом и правом берегах заменили асфальт у будущего четвертого моста

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В Новосибирске изменят схему движения на Станционной

В Новосибирске поменяют светофорный режим на площадях Труда и Энергетиков, а на Станционной летом планируют изменить схему движения автомобилей.

— В августе будет очередное изменение схемы движения по улице Станционной, проезжую часть сместят в правую сторону. Внесли изменение в схему, определили, чтобы была третья полоса движения, — рассказал глава Министерства транспорта НСО Анатолий Костылевский во время совещания в правительстве НСО 19 апреля.

Он также сообщил, что на площадях Труда и Энергетиков уложили 1100 квадратных метров нового покрытия, что должно помочь снизить число пробок. На прошлой неделе 1500 квадратов асфальта заменили на площади Будагова.

— Необходима помощь по регулированию инспекторами ГИБДД, это существенно повлияло бы на разгрузку. Будем смотреть, при возникновении деформаций — устранять, — добавил Анатолий Костылевский об обстановке на Станционной и двух площадях левого берега.

Дорогу на площади Труда сузили из-за строительства четвертого моста. В январе этого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда ограничения могут быть сняты. Также о сроках сужения рассказали в группе компаний «ВИС», которая занимается строительством нового моста.

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