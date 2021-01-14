14 января четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 73.53
eur 89.78
Тема дняОбзор неизведанных горнолыжек. Маршрут, цены, фото

Все новости

Все новости

«Мне приходится только извиняться»: мэр Новосибирска рассказал об ограничениях движения на площади Труда

Проезжую часть сузили из-за строительства четвертого моста

2 790
59Обсудить

Поделиться

Дорогу сужали между площадью Труда и площадью Энергетиков

Дорогу сужали между площадью Труда и площадью Энергетиков

Поделиться

Мэр Новосибирска рассказал об ограничении движения на площади Труда

Сегодня, 14 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда могут быть сняты ограничения движения на площади Труда в Новосибирске. Ранее дорогу сузили из-за строительства четвертого моста.

Информация о сужении проезжей части появилась на сайте мэрии Новосибирска в августе. Говорилось, что с 14 сентября по 30 декабря сузят проезд между площадью Труда и площадью Энергетиков, а с 14 сентября по 28 февраля 2021 года — около железнодорожного переезда.

Накануне, 13 января, читатель НГС сообщил, что движение на участке у переезда всё еще ограничено.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Строительство ведет компания «ВИС». Ограничения связаны со строительством нового моста. Ограничения эти будут, видимо, на протяжении всего строительства, так технологический цикл построен. Обязательство компании — закончить строительство к чемпионату мира по хоккею. То есть к 2022 году. Видимо, тогда можно будет говорить об окончательном снятии всех ограничений. Пока ситуация такая, мне приходится только извиняться за предоставленные неудобства, — рассказал Анатолий Локоть во время пресс-конференции 14 января.

НГС направил запрос в пресс-службу группы «ВИС», чтобы выяснить, когда проезд на площади Труда снова расширят.

Зимой четвертый мост получил разрешение на строительство очередного участка — НГС рассказывал, где он будет. Также в декабре мост сфотографировал новосибирский фотограф Слава Степанов. Посмотрите на эти 10 кадров.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ10
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

площадь Трудапробкичетвертый мост
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (59)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...