«Мне приходится только извиняться»: мэр Новосибирска рассказал об ограничениях движения на площади Труда

Мэр Новосибирска рассказал об ограничении движения на площади Труда
Сегодня,
Информация о сужении проезжей части появилась на сайте мэрии Новосибирска в августе. Говорилось, что с
Накануне,
— Строительство ведет компания «ВИС». Ограничения связаны со строительством нового моста. Ограничения эти будут, видимо, на протяжении всего строительства, так технологический цикл построен. Обязательство компании — закончить строительство к чемпионату мира по хоккею. То есть к 2022 году. Видимо, тогда можно будет говорить об окончательном снятии всех ограничений. Пока ситуация такая, мне приходится только извиняться за предоставленные неудобства, — рассказал Анатолий Локоть во время пресс-конференции
НГС направил запрос в пресс-службу группы «ВИС», чтобы выяснить, когда проезд на площади Труда снова расширят.
Зимой четвертый мост получил разрешение на строительство очередного участка — НГС рассказывал, где он будет. Также в декабре мост сфотографировал новосибирский фотограф Слава Степанов. Посмотрите на эти 10 кадров.