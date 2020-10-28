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В Новосибирск привезли три собянинских трамвая — смотрим, какие они до выхода на линию

К концу года в город доставят ещё 7 таких вагонов

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Перед выходом на линию транспорт пройдёт спецподготовку

Перед выходом на линию транспорт пройдёт спецподготовку

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Трамваи из Москвы доставили в Новосибирск

В Новосибирск приехали три собянинских трамвая — этот транспорт подарил мэр Москвы. В ближайшее время трамвайный парк пополнится ещё семью вагонами.

Трамваи модели 71-619А Усть-Катавского вагоностроительного завода привезли сегодня ночью, сообщил корреспонденту НГС источник в ГЭТ.

Это уже вторая партия, переданная из столицы. Вагоны из первой поставки начали появляться на новосибирских маршрутах в августе 2019 года. Недавно после ремонта на маршрут № 14 вышел 20-й трамвай из первой партии.

Прежде в Новосибирск из Твери доставили подержанные троллейбусы — первый вышел на линию 1 октября.

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трамваи из МосквыГЭТ
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