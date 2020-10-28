В Новосибирск привезли три собянинских трамвая — смотрим, какие они до выхода на линию

Трамваи из Москвы доставили в Новосибирск
В Новосибирск приехали три собянинских трамвая — этот транспорт подарил мэр Москвы. В ближайшее время трамвайный парк пополнится ещё семью вагонами.
Трамваи модели 71-619А Усть-Катавского вагоностроительного завода привезли сегодня ночью, сообщил корреспонденту НГС источник в ГЭТ.
Это уже вторая партия, переданная из столицы. Вагоны из первой поставки начали появляться на новосибирских маршрутах в августе 2019 года. Недавно после ремонта на маршрут
Прежде в Новосибирск из Твери доставили подержанные троллейбусы — первый вышел на линию