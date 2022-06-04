Хрен тебе: 8 проверенных способов избавиться от хрена

Устройте хрену «темную»

— В этом случае вам пригодятся черная пленка или листы железа или шифера — главное, чтобы растение не получало солнечный свет, — рассказывает эксперт по растениям Андрей Кондратьев. — Как только весной хрен распустит первые листья, прикрывайте его подготовленным материалом. К хрену перестанут поступать солнечные лучи, соответственно, существенно замедлится процесс фотосинтеза, необходимый для жизни любого растения. Через пару лет хрен перестанет вас беспокоить.



Также можно присыпать хрен землей или прижать камнями и не убирать до глубокой осени. Отсутствие доступа воздуха и солнечного света постепенно сделают свое дело.

