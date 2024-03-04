«Ей 38 лет, победу купили за 20 000 евро»: как красотку из Казани затравили за корону «Мисс Европа»

Жительница Казани Роза Гадиева стала победительницей конкурса «Мисс Европа — 2024». И тут же превратилась в мишень для жесткой травли. Инициатором обрушившегося на Гадиеву хейта стала другая участница конкурса из Украины. Милена Мельничук обвинила Розу в том, что якобы ее победа купленная.
— Минкульт выкупил за
Девушка обрушилась с критикой и на организаторов конкурса: те якобы постоянно пытались поставить ее рядом с соперницей из России. Украинка же настаивает, что выступала против этого и даже хотела снять свою кандидатуру с конкурса. При этом Мельничук отмечает, что к Розе как к человеку у нее «нет претензий» и она не хотела никого оскорбить.
Под раздачу украинки попала и участница «Мисс Европа — 2024» из Белоруссии. Ее Мельничук тоже обвинила в покупке себе третьего места на конкурсе.
Подробнее о том, что произошло на конкурсе, и о том, как на скандал реагирует победительница, — смотрите в видео выше.