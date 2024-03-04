«Ей 38 лет, победу купили за 20 000 евро»: как красотку из Казани затравили за корону «Мисс Европа»

Девушка обрушилась с критикой и на организаторов конкурса: те якобы постоянно пытались поставить ее рядом с соперницей из России. Украинка же настаивает, что выступала против этого и даже хотела снять свою кандидатуру с конкурса. При этом Мельничук отмечает, что к Розе как к человеку у нее «нет претензий» и она не хотела никого оскорбить.