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«Ей 38 лет, победу купили за 20 000 евро»: как красотку из Казани затравили за корону «Мисс Европа»

И как сама девушка отреагировала на хейт со стороны другой участницы

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Видео: 116.RU

Жительница Казани Роза Гадиева стала победительницей конкурса «Мисс Европа — 2024». И тут же превратилась в мишень для жесткой травли. Инициатором обрушившегося на Гадиеву хейта стала другая участница конкурса из Украины. Милена Мельничук обвинила Розу в том, что якобы ее победа купленная.

— Минкульт выкупил за 20 000 €+ победу для участницы, во время всего конкурса она хвасталась помощью от президента. Ей 38 лет (инфа от менеджеров из ее страны, которая благодаря девушкам дошла до меня), — высказалась Милена Мельничук в запрещенной соцсети.

Девушка обрушилась с критикой и на организаторов конкурса: те якобы постоянно пытались поставить ее рядом с соперницей из России. Украинка же настаивает, что выступала против этого и даже хотела снять свою кандидатуру с конкурса. При этом Мельничук отмечает, что к Розе как к человеку у нее «нет претензий» и она не хотела никого оскорбить.

Под раздачу украинки попала и участница «Мисс Европа — 2024» из Белоруссии. Ее Мельничук тоже обвинила в покупке себе третьего места на конкурсе.

Подробнее о том, что произошло на конкурсе, и о том, как на скандал реагирует победительница, — смотрите в видео выше.

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