Я схожу с ума, ребята! 6 самых сексуальных женских причесок — они нравятся всем мужчинам

Есть выражение, что женщины одеваются не для себя, не для мужчин, а для других женщин. С прическами похожая история. Те, кто следит за трендами и постоянно и кардинально меняет имидж, не всегда дома встречают одобрение новой стрижке или окрашиванию. Сейчас мы все гордо скажем: нужно оно нам, это мужское одобрение. Но не будем лукавить: нравиться мужчинам хочется почти каждой женщине. Наши коллеги из MarieClaire вместе с моделью и блогером Дарьей Погадаевой составили список укладок, от которых мужчины сходят с ума.