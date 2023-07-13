Я схожу с ума, ребята! 6 самых сексуальных женских причесок — они нравятся всем мужчинам

Есть выражение, что женщины одеваются не для себя, не для мужчин, а для других женщин. С прическами похожая история. Те, кто следит за трендами и постоянно и кардинально меняет имидж, не всегда дома встречают одобрение новой стрижке или окрашиванию. Сейчас мы все гордо скажем: нужно оно нам, это мужское одобрение. Но не будем лукавить: нравиться мужчинам хочется почти каждой женщине. Наши коллеги из MarieClaire вместе с моделью и блогером Дарьей Погадаевой составили список укладок, от которых мужчины сходят с ума.
Расслабленные локоны
Крупные растрепанные локоны, плавно свисающие с плеч, нравятся почти всем мужчинам. Не путать с аккуратными баранками, накрученными на бигуди или мелкой плойкой. Для того чтобы повторить образ с растрепанными локонами, понадобится крупная плойка и немного средства для укладки. Важно, чтобы прическа выглядела, как будто вы не старались и вообще только что встали с кровати.
Длинные прямые волосы
Это самое банальное, что можно придумать, но в этом вся и фишка. Сделать такую укладку может, наверное, каждая женщина — нужен утюжок и стайлинг, который разгладит пушок и придаст волосам глянцевый блеск. Прямые и ухоженные волосы ассоциируются у мужчин с естественностью и чистотой, но при этом выглядят сексуально.
Гладкий низкий пучок
Стильная и простая в исполнении прическа, которая годами не выходит из моды. Выручит практически везде: с низким пучком можно пойти на работу или учебу, на свидание, по магазинам, на прогулку по городу. Для того чтобы прическа смотрелась красиво не только сзади, важно проработать объем, и основным моментом является работа с передом. Можно сделать любой пробор и смоделировать лицо, но раз уж мы повели волосы назад, добавим объем у лба.
Берем несколько прядей и накручиваем их на утюжок или плойку — натягиваем от лица. Если нет ни того, ни другого, можно слегка начесать или заплести на ночь косички. Поднимаем от корня и задаем направление прическе, фиксируем лаком. Боковой объем нужно убрать — достаточно объема вверху и спереди. Сзади накручиваем шишку в любом варианте. Бывает, что человеку некомфортно, когда совсем открыто лицо, — можно достать несколько прядок по бокам.
Удлиненное каре
Если любите покороче, вот вам выход. Ровный срез на волосы до плеч сейчас очень популярен. Так волосы смотрятся гуще, а еще именно эта длина считается молодильной. Поэтому — вперед к экспериментам.
Низкий гладкий хвост
Просто, быстро, удобно и стильно, но есть ряд нюансов. Часто девушки разделяют волосы на пробор, гладко собирают волосы тугой резинкой, открывая уши. Описанный вариант категорически не подходит обладательницам круглого лица. Что делать? Тот же пробор, тот же хвост, но обязательно добавляем объем в той зоне, где есть провал. Чаще всего объем делают, ориентируясь на височную зону и макушку: собрать волосы сверху в небольшой треугольник, подчесать. Выпустить пряди из-под уха, аккуратно собрать назад в хвост. Доработать объем вверху: взять из середины хвоста тонкую прядку и основную часть волос подтянуть вверх. Волосы в зоне резинки можно подколоть невидимкой, чтобы лучше держалось. Чтобы сгладить форму лица, нужно выпустить несколько прядей вдоль.
Выгоревшие пряди
На первый взгляд, ничего сверхъестественного: длинные, слегка подкрученные на концах волосы — стрижка самая простая и непритязательная. Но есть в этом образе нечто цепляющее, завораживающее, что так и манит записаться к парикмахеру.
А на самом деле записываться нужно к колористу, ведь главный фокус тут в оттенке: золотистый блонд с естественной градацией цвета от корней к кончикам. Как будто вы только что вернулась с серфинга на калифорнийском пляже, где локоны выгорели под ласковым солнышком. Кстати, такое окрашивание очень любят модели Victoria’s Secret. Так что если вам не дают покоя лавры очаровательных ангелочков, то ищите хорошего мастера.
Не стоит экспериментировать с золотистым блондом от природы жгучим брюнеткам — он не подойдет вам по цветотипу. А вот светленьким придется в самый раз: подчеркнет естественный цвет, особенно летом — на контрасте с загаром.
Выбираем стрижку по типу лица
Топ-стилист «Школы Марии Липатниковой» Евгения Разинкина напоминает, что в тренде здоровые волосы — такого эффекта можно добиться стрижкой: нужно сделать плотный ровный срез.
Евгения говорит, что для нее на данный момент не существует названий стрижек, как были раньше (например, «каскад»), существует понятие «коррекционная стрижка», которая одну и ту же челку сделает правильной под любой тип лица; важно ориентироваться на то, где округлить и где вытянуть:
- если у вас вытянутое лицо и заостренный подбородок, вам подойдет стрижка на округляющей линии: рваная челка, каскадная стрижка, каре с объемом в височной зоне;
- если лицо круглое, выбираем стрижку, которая нравится, и оставляем удлиняющие передние пряди без каскада (лесенка у лица сделает его еще круглее);
- если у вас длинный нос и вы хотели бы скрыть это прической, округляем зону висков и создаем челку (срез нужно делать по линии носа).
При выборе челки важно ориентироваться на высоту лба. Стилист считает, что любому лбу подойдет любая челка, важно найти баланс от средней части лица до верхней и не уменьшить линиями у висков, тогда точно получится идеально.
Что еще почитать:
- еще короче: самые популярные стрижки лета-2023, которые молодят, — их выбирают звезды Голливуда;
- мемная челка-штрихкод стала новым трендом 2023-го — такую носят Ирина Шейк и другие звезды Голливуда;
- 7 популярных стрижек, которые никому не идут (но все их делают).