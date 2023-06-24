Еще короче: самые популярные стрижки лета 2023, которые молодят — их выбирают звёзды Голливуда

Стрижка подходит не только для того, чтобы скрыть морщинки: она одинаково хорошо смотрится и на зрелых женщинах, и на юных дивах. Само слово «моб» появилось от сочетания «medium bob» или «боб средней длины». От классического каре и боба он отличается длиной по середину шеи или ниже. Боб — это классика, моб же поможет сделать волосы более воздушными и объемными благодаря небольшим слоям. Волосы в такой стрижке будут выглядеть более живыми и здоровыми, но все равно не стоит забывать об уходе.

