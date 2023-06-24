Еще короче: самые популярные стрижки лета 2023, которые молодят — их выбирают звёзды Голливуда

Желание срочно поменять прическу возникает в голове женщины спонтанно — во время чистки зубов, на прогулке с детьми или на работе. Объяснять природу этого феномена бессмысленно — он просто есть. И сопровождается муками выбора: каре или пучок, стричь челку или отращивать? Сначала делаем, а потом думаем. Знакомо? Истории про неожиданные эксперименты бывают забавными, но все-таки, когда дело касается волос, хочется быть уверенной в результате. Рассказываем про самые модные стрижки лета-2023.
Моб — выбор актрис Голливуда
Стрижка подходит не только для того, чтобы скрыть морщинки: она одинаково хорошо смотрится и на зрелых женщинах, и на юных дивах. Само слово «моб» появилось от сочетания «medium bob» или «боб средней длины». От классического каре и боба он отличается длиной по середину шеи или ниже. Боб — это классика, моб же поможет сделать волосы более воздушными и объемными благодаря небольшим слоям. Волосы в такой стрижке будут выглядеть более живыми и здоровыми, но все равно не стоит забывать об уходе.
Мастер Алла Демешкина рассказала, что моб поможет отвлечь внимание от морщинок, добавит лицу свежести, а стилю — изящности.
— Иногда для того, чтобы добиться вау-эффекта, достаточно просто сделать цвет волос на пару тонов светлее и постричь моб, и вы удивитесь, насколько это освежает и меняет ваше внутреннее состояние. Вообще моб идет практически всем независимо от возраста. Это подтверждает его популярность среди звезд: его носит и 26-летняя Зендея, и 65-летняя Шэрон Стоун. Главное — учитывать индивидуальные особенности каждой женщины, обращать внимание на черты лица, шею, телосложение, постараться выбрать такую длину и форму, чтобы подчеркнуть то, что нужно, — говорит эксперт.
Шегги — дерзко и современно
Стрижка на среднюю длину волос похожа на рваные пряди разной длины, хаотично расположенные на голове — за счет этого прическа смотрится объемной, многоярусной. Более длинные пряди можно собрать в хвост — так прическа будет выглядеть строже. Если захочется больше объема, можно просто помять локоны с небольшим количеством геля для фиксации и получить романтичные кудри.
— Прическа отлично впишется в образ любительниц ветра в волосах, к тому же ее легко укладывать, особенно на вьющихся и склонных к завиткам волосах, — говорит стилист Анна Воробьева.
Маллет — привет из 80-х
Культовая прическа из 1980-х, с которой ходила добрая половина представителей рок-культуры (вспоминаем образ Джона Бон Джови). Современный маллет не такой агрессивный и вошел в перечень удобных стрижек. В них есть всё и сразу: и челка, которую не нужно укладывать, и пряди разной длины, и дополнительный объем.
Челка-шторка
Тенденция к челке-шторке сохраняется с прошлого года. По словам парикмахера Юлии Буровой, в прошлом сезоне клиенты относились к ней с осторожностью и просили вариант подлиннее, чтобы в случае чего убрать ее в хвост.
— Сейчас челку состригают гораздо короче, чтобы она обрамляла лицо, — говорит парикмахер.
Прямая челка (не как у Кэти Пэри)
Актуальна и прямая челка — но не такая, как мы носили в 2010-м, вдохновившись прической Кэти Перри. Современная прямая челка легкая и тонкая, длина — чуть ниже бровей.
— Такая челка может быть с удлинениями по бокам — это молодит ее обладательницу, — говорит Юлия Бурова.
Асимметрия и челка как у Амели
Если у вас длинные волосы и не хочется меняться кардинально, но хочется добавить объема у лица, попробуйте удлиненную асимметричную челку, которую можно перекидывать с одной стороны на другую — будет казаться, что каждый раз у вас новая прическа.
— Сделайте удлинённую челку покороче в районе подбородка — это хорошо добавит объема, — подсказывает парикмахер.
Креативно смотрится короткая прямая челка в сочетании с каре, как у главной героини фильма «Амели», и рваная челка в текстурных стрижках, которые сейчас очень популярны среди молодежи.
Челка штрих-код (мы не шутим)
Необычный тренд задала американская супермодель Белла Хадид — с редкой челкой-штрихкодом она была замечена в рекламной компании Marc Jacobs. Другая версия появления тренда — парикмахерская авантюра другой, российской модели — Ирины Шейк, которая показалась на людях со рваной стрижкой еще 2018 году. Шейк, судя по всему, вдохновила новое поколение: вслед за ней с рваной челкой появились уже упомянутая Хадид, актриса Роуэн Бланчард и еще сотни модниц. Российских интернет-пользователей тренд удивил: челка-штрихкод у многих ассоциируется с прической непопулярных молодых людей 90-х и начала 2000-х.
Парикмахер-колорист Юлия Бурова отмечает, что обычные люди вряд ли применят тренд в повседневной жизни. Челка-штрихкод, по ее мнению, — больше вариант для фотосессии.
Что еще почитать
«Белые шорты и муслиновое платье в пол»: что покупают сибирячки на лето и сколько тратят на новый гардероб.
Опять натянули: 11 жутких летних антитрендов — скоро мы увидим их на улицах города (это уже неприлично).
Фисташка или лимон? 13 лучших идей маникюра для этого лета — вы точно захотите их повторить.